- Ja ne bih voleo da čujem da cene nekretnina padnu, to predstavlja ogromnu ekonomsku krizu, treba da želimo da imamo veće prihode. Imamo sezonsko kretanje cena, naravno kada studenti krenu da traže stanove te cene rastu. Stanovi u centru Beograda se kreću od 600 evra, ali ja bih preporučio da se pogleda širi centar, Zvezdara, Banovo Brdo, Vidikovac, Mirijevo, Borča, Krnjača, Zemun, Voždovac, za studente je najbitnije da imaju čisto i toplo mesto za spavanje, a to što u prevozu gube 20 minuta više do fakulteta nije problem, osim kada se zadržimo u noćnom provodu pa nam pobegne noćni autobus - kaže on.