Prema poslednjim podacima, mereno brojem ostvarenih noćenja domaćih turista, Zlatibor je bio najposećenija destinacija u Srbiji u prvih osam meseci.

Zimska sezona na Zlatiboru tek sledi, ali gosti su već počeli da rezervišu smeštaj na ovoj planini gde iako ima dosta kapaciteta, uvek se traži mesto više.

- Pripreme za zimsku sezonu su već uveliko u toku. Imamo zaista uspešnu letnju sezonu, sa porastom turističkog prometa što pokazuju da je interesovanje veliko i to nam daje odličan start. Trenutno se proveravaju i obnavljaju infrastrukturni kapaciteti, skijaške staze, smeštajni objekti - rekao je direktor TO Zlatibora Vladimira Živanovića za B92Putovanja i dodao:

- Smeštajni kapaciteti beleže rezervacije i to ubrzano, pogotovo za najpopularnije termine. Tako da bih preporučio da ljudi koji razmišljaju o dolasku rezervišu svoj zimski odmor na vreme.

Blagi skok cena

Cene će tokom predstojeće zimske sezone umereno porasti, bez drastičnih skokova.

- Kada je u pitanju poskupljenje, uvek mora da se uzme u obzir više faktora: troškovi energije, održavanja staza, infrastrukture, kao i stanje tržišta – ponuda i tražnja. U razgovorima sa kolegama iz turizma, očekivanje je da će biti umerenih promena cena, ali ne drastičnih skokova. Naime, zbog toga što smo imali dobru letnju sezonu, kapaciteti će biti zauzeti, što daje mogućnost da se cene blago podignu, ali istovremeno nastojimo da zadržimo pristupačnost, da posetioci ne bi odustali - rekli su iz TO Zlatibor.

- Dakle, možda blago povećanje, ali ne očekujemo dramatičan skok, i trudimo se da odnos cene i vrednosti ostane zadovoljavajući za goste - istakli su.

Ponuda za turiste

Turisti tokom zimske sezone mogu da očekuju brojne sadržaje i manifestacije poput Zlatiborske božićne bajke za decu i odrasle, bogat program sa prazničnim dekoracijama, sadržaji za najmlađe (animatori, predstave) i za odrasle.

Tradicionalno, na Kraljevom trgu će biti organizovan i trodevni program sa popularnim izvođačima i trubačima u ponoć.

Takođe, organizovaće se i doček pravoslavne Nove godine u selu Jablanici. Zlatiborski hotelijeri i ugostitelji takođe spremaju bogat novogodišnji i božićni program.

Najduža panoramska gondola će sa svojim zimskim programom obogatiti turističku ponudu Zlatibora, u Dino parku se očekuju novi sadržaji, u Avantura parku radiće staza za noćno skijanje, a zimi je moguće posetiti i tematski park El Paso Sity, vodopad u Gostilju, prelepu Stopića pećinu, sada sa potpuno novom rasvetom, Muzej "Staro selo" u Sirogojnu i brojne druge lokalitete.

Čim se steknu uslovi i padne sneg, svi zimski sadržaji (Ski centar Tornik, skijalište u centru na Obudojevici, sankališta na više lokacija, klizalište) će raditi punim kapacitetom.

Sve više Kineza

Poseta gostiju iz inostranstva raste. Iako domaći gosti i dalje čine većinu, strani turisti postaju sve značajniji deo tržišta. Najveći broj stranih turista dolazi iz regiona (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija), ali su sve prisutniji i gosti iz Kine, Rusije i Rumunije, sa Malte, Austrije...

- Nedavno smo boravili u Kini, tačnije njenoj južnoj pokrajini Hubei gde je naša delegacija iz opštine Čajetina učesvovala na velikoj međunarodnoj turističkoj konferenciji. Ova poseta predstavlja značajan korak ka jačanju saradnje i promociji Zlatibora u Kini, jednoj od najbrže rastućih turističkih destinacija sveta, a istovremeno potvrđuje prijateljske veze između Čajetine i Šijiazanga - rekli su nam iz TO Zlatibor.

Zlatibor će tako i ove zime biti prava zimska bajka – sa sadržajima za sve generacije.

