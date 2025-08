Kada je studentima pravo vreme za potragu za stanom

Prema njenim rečima, s obzirom na to da pronalaženje stana može da potraje, preporučuje se da studenti što ranije, odmah po upisu, započnu potragu za novim stanom.

Da li se cena najma menjala od prošle godine

Gde je cena najpovoljnija za studente

- Cene se razlikuju u zavisnosti od lokacije, a prethodnih godina studenti su najčešće tražili smeštaj u blizini Vukovog spomenika, na Dorćolu, Zvezdari i Voždovcu. S obzirom na to da se tržište izdavanja nepokretnosti promenilo u poslednje tri godine, važno je istaći da su oglašene cene izuzetno visoke, što za posledicu ima preusmeravanje studenata ka drugim delovima grada, gde je ponuda stanova za izdavanje nešto povoljnija.

- Ove brojke ukazuju na to da lokacije poput Mirijeva i Čukaričke padine i dalje nude povoljnije uslove za zakup, dok se centralne i atraktivnije gradske lokacije, kao što su Dorćol i Novi Beograd, izdvajaju sa znatno višim cenama. Ovakav raspored cena odražava aktuelne trendove na tržištu nekretnina i može značajno uticati na odluku zakupaca, naročito među studentskom populacijom i mladima u potrazi za prvim samostalnim stanom - kaže Davidović.

5 stvari koje utiču na odabir stana

Tokom prethodne četiri godine cena stanovanja samo je rasla, a najveće cene zabeležene su u glavnom gradu Srbije. Da je 2025. godina prekretnica u kojoj će doći do olakšanja za roditeljski džep ranije je za govorio Milić Đoković, procenitelj i stručnjak za nekretnine.

- Očekujem da će kirije biti niže, a to se odnosi na narodske stanove, ne pričamo o onim luksuznim varijantama, gde su kirije preko hiljadu ili dve hiljade evra. Kada govorimo o "narodskom izdavanju stanova" verujem da će uskoro cene najma biti niže. Zbog visokih kirija ljudi se trenutno snalaze na razne načine. Jedna od pojava je da kupe stan, odnosno udruže se njih nekoliko i deca im budu tu dok su na školovanju, a posle toga ga prodaju ili izdaju. Ljudi se snalaze, s obzirom na to da su kirije bile zaista velike, dodaje on.