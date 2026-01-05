JKP „Parking servis“ obaveštava korisnike svojih usluga da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom predstojećih božićnih praznika, tačnije na Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara 2026. godine, kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g.