Besplatno parkiranje u zoniranim delovima Beograda biće besplatno na Badnji dan i Božić, odnosno 6. i 7. januara 2026. godine, saopštio je JKP "Parking servis".
Saopštenje Parking servisa: Beograđani, samo ova 2 dana imate pravo na besplatan parking
JKP „Parking servis“ obaveštava korisnike svojih usluga da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom predstojećih božićnih praznika, tačnije na Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara 2026. godine, kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g.
Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“ biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.
JKP „Parking servis“ korisnicima svojih usluga i svim stanovnicima Beograda čestita Božićne praznike.
