Rat na Bliskom istoku oštetio je energetsku infrastrukturu vrednu čak 58 milijardi dolara, prema proceni koju je objavila konsultantska kompanija Rystad Energy.

Iran je napao naftnu i gasnu infrastrukturu svojih suseda u Persijskom zalivu, uključujući proizvodna postrojenja, rafinerije i cevovode, između ostalih ciljeva. Izrael je bombardovao postrojenja za prirodni gas i petrohemijska postrojenja u Iranu.

- Više od 80 energetskih postrojenja ukupno je napadnuto otkako su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana 28. februara - rekao je Fatih Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju. Više od trećine njih je teško oštećeno, naveo je Birol.

- Ovo je jedno od najkritičnijih pitanja i drugačije nego ranije - mnoga postrojenja su teško oštećena - rekao je čelnik IEA na događaju Atlantskog saveta u Vašingtonu. On je naglasio bi popravka postrojenja i vraćanje proizvodnje nafte i gasa na predratni nivo moglo da traje i do dve godine.

Minimalni trošak popravke bilo kakve štete iznosi najmanje 34 milijarde dolara, procenila je kompanija Rystad. Obim štete još uvek nije jasan na nekim postrojenjima, navela je kompanija. Konačan trošak zavisiće od toga da li je šteta na imovini ograničena ili strukturna.

Istovremeno, količina opreme potrebne za popravke opteretiće globalne lance snabdevanja energijom, rekao je Karan Satvani, viši analitičar za istraživanje lanaca snabdevanja u Rystadu.

Iranska infrastruktura pretrpela je najveći udar, a troškovi popravke mogli bi da dostignu i 19 milijardi dolara, procenjuje Rystad. Katar se takođe suočava sa visokim troškovima nakon što je Iran napao njegovo ključno postrojenje za tečni prirodni gas (LNG).

Napadi na energetska postrojenja eskalirali su nakon što je Izrael bombardovao iranski kompleks prirodnog gasa Južni Pars 18. marta. Iran je uzvratio napadom na najveće svetsko postrojenje za LNG u Kataru, pri čemu su oštećene dve proizvodne linije koje su odgovorne za 17% izvoza gasa te male zalivske države.

Šteta na katarskom LNG postrojenju dovešće do gubitka prihoda od 20 milijardi dolara, a popravka će trajati i do pet godina, saopštila je državna kompanija QatarEnergy 19. marta.