"Naplatna rampa Teherana" Iran preuzeo potpunu kontrolu nad Ormuzom, prolazak tankera sada košta i do 2 miliona dolara
Brodovi koji prolaze kroz Ormuski moreuz sada su pod novim režimom plovidbe koji podrazumeva dobijanje dozvola i plaćanje naknada na takozvanoj "naplatnoj rampi Teherana", preneli su američki mediji.
Zvanični Teheran je preuzeo kontrolu nad ovim ključnim pomorskim pravcem nakon što su SAD i Izrael napali Iran 28. februara, prenosi Wall Street Journal.
U sklopu primirja koje je ovog meseca postignuto sa SAD, Iran je saopštio da će ograničiti broj brodova koji dnevno prolaze kroz Ormuz na oko dvanaest, kao i da će naplaćivati takse za prolaz, iako je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da primirje podrazumeva potpuno otvaranje moreuza.
Prema navodima brokera i transportnih kompanija, brodarske firme iz Grčke, Kine, Indije i Pakistana vode pregovore sa Revolucionarnom gardom Irana (IRGC) u vezi sa prolaskom kroz Ormuz.
Kako se ističe, naknada za prolaz, koja mora unapred da se ugovori, za supertankere dostiže iznos i do dva miliona dolara.
