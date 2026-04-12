Brodovi koji prolaze kroz Ormuski moreuz sada su pod novim režimom plovidbe koji podrazumeva dobijanje dozvola i plaćanje naknada na takozvanoj "naplatnoj rampi Teherana", preneli su američki mediji.

Zvanični Teheran je preuzeo kontrolu nad ovim ključnim pomorskim pravcem nakon što su SAD i Izrael napali Iran 28. februara, prenosi Wall Street Journal.

U sklopu primirja koje je ovog meseca postignuto sa SAD, Iran je saopštio da će ograničiti broj brodova koji dnevno prolaze kroz Ormuz na oko dvanaest, kao i da će naplaćivati takse za prolaz, iako je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da primirje podrazumeva potpuno otvaranje moreuza.

Prema navodima brokera i transportnih kompanija, brodarske firme iz Grčke, Kine, Indije i Pakistana vode pregovore sa Revolucionarnom gardom Irana (IRGC) u vezi sa prolaskom kroz Ormuz.

Kako se ističe, naknada za prolaz, koja mora unapred da se ugovori, za supertankere dostiže iznos i do dva miliona dolara.