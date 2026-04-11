Irska se suočava sa ozbiljnim rizikom da ostane bez snabdevanja naftom usled višednevnih protestnih blokada ključne infrastrukture izazvanih rastom cena goriva, upozorio je premijer te zemlje Majkl Martin.

On je blokade luka i jedine rafinerije u zemlji ocenio kao „neshvatljive“, uz upozorenje da bi Irska mogla da bude prinuđena da odbija isporuke nafte. U tom slučaju, kako je naveo, tankeri bi mogli biti preusmereni ka drugim kupcima, prenosi Belfast Telegraf.

Protesti su počeli u utorak, kada su ih pokrenuli prevoznici i poljoprivredni izvođači. U početku su se odvijali kroz usporavanje saobraćaja na autoputevima, ali su brzo prerasli u blokade skladišta goriva koja snabdevaju oko polovine zemlje.

Otežan je pristup rafineriji u Vajtgejtu u okrugu Kork, kao i skladištima u Galveju i Fojnsu.

Demonstranti izražavaju nezadovoljstvo visokim cenama goriva i zahtevaju konkretne poteze države kako bi im se smanjili troškovi. Među njihovim ključnim zahtevima su sniženje cena goriva, finansijska podrška i subvencije za prevoznike i poljoprivrednike, mere za ublažavanje inflacije i rasta troškova, direktni pregovori sa vladom, kao i uključivanje njihovih predstavnika u proces donošenja odluka.

Zbog poremećaja u snabdevanju, pojedine benzinske pumpe već su ostale bez goriva, dok vlasti upozoravaju na mogućnost panične kupovine i potencijalne posledice po rad hitnih službi i snabdevanje farmi.

Ministar saobraćaja Dara O’Brajen izjavio je da je „izuzetno zabrinut“ zbog otežane distribucije goriva širom zemlje, uz napomenu da bi to moglo dovesti i do ograničenja u radu vatrogasnih i drugih hitnih službi.

Vlada je oštro kritikovala proteste, ocenivši da demonstranti „drže državu kao taoca“. Najavljeno je i da je vojska stavljena u stanje pripravnosti kako bi, ukoliko bude potrebno, pružila podršku policiji u uklanjanju blokada na ključnim tačkama.

Paralelno s tim, vlasti pripremaju paket mera za ublažavanje inflacije i rasta cena, koji bi mogao biti predstavljen nakon što se blokade okončaju.

Sa druge strane, predstavnici demonstranata ističu da će protesti trajati sve dok se ne postigne dogovor sa vladom.

Jedan od njihovih lidera, Džon Dalon, poručio je da demonstranti žele razgovor sa nadležnima i konkretne rezultate, ali da neće odustati od svojih zahteva.

Dalon je takođe naveo da mu nije bilo omogućeno da prisustvuje sastanku predstavnika vlade i sektorskih organizacija, iako je ranije najavljeno da će to biti dozvoljeno.

U međuvremenu, pojedini učesnici protesta omogućili su ograničen prolaz goriva namenjenog bolnicama i drugim prioritetnim službama.