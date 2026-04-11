Pripremni radovi na izgradnji prve deonice tunela koji će povezivati Savsku i Dunavsku padinu počinju u sredu, 15. aprila. Ovaj infrastrukturni projekat u budućnosti će spojiti teritorije beogradskih opština Stari grad, Savski venac i Palilula, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Izgradnja drumskog tunela, koji će imati dve cevi i biti dug oko dva kilometra, planira se već nekoliko godina. Ova saobraćajna veza između Savske i Dunavske padine predviđena je i u nacrtu plana detaljne regulacije, koji obuhvata trasu od Karađorđeve ulice do Ulice mitropolita Petra na teritoriji opštine Stari grad.

Planom je obuhvaćeno područje površine nešto veće od 35 hektara.

Ulaz u tunel sa savske strane biće smešten u produžetku novog mosta, koji je planiran na mestu starog Savskog mosta. Sa druge strane, ulaz na dunavskoj strani predviđen je u Bulevaru despota Stefana, kod zgrade MUP-a, odnosno u blizini raskrsnice sa Ulicom Jovana Avakumovića.

Zainteresovani su mogli da dostave primedbe na predložena rešenja Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove najkasnije do 3. marta 2026. godine.

Biznis Kurir/Biznis.rs

