Građani u Srbiji više nemaju mogućnost da penziju primaju putem poštara, čak ni u sredinama u kojima ne postoje banke. Prema važećim propisima, isplata penzija vrši se isključivo preko tekućeg računa u banci.

Ova novina često stvara nedoumice, naročito među starijim stanovništvom u ruralnim krajevima.

Obavezna isplata preko banke

Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2019. godine uvedena je obaveza da se penzije i novčane naknade isplaćuju isključivo putem tekućih računa.

To praktično znači da više nije moguće da poštar dostavlja penziju na kućnu adresu, bez obzira na mesto stanovanja korisnika.

Prilikom podnošenja zahteva za penziju, budući korisnik mora da dostavi potvrdu ili ovlašćenje banke u kojoj je otvorio račun. Bez ovog dokumenta, isplata penzije ne može biti sprovedena.

Pozitivna strana je što izbor banke nije ograničen. Građani mogu slobodno da otvore račun u bilo kojoj banci koja posluje u Srbiji, u skladu sa svojim potrebama.

Problem za sela bez banaka

Ipak, za ljude koji žive u manjim mestima i selima bez bankarskih ekspozitura, ovo pravilo predstavlja dodatnu poteškoću.

U takvim situacijama, građani moraju da putuju do najbližeg grada kako bi otvorili račun, ali i da bi kasnije podizali penziju, što starijim osobama može biti posebno naporno. Uprkos tome, zakon ne predviđa izuzetke, pa isplata penzija ostaje isključivo vezana za bankarski sistem.