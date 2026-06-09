Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Veliku pažnju u nemačkoj javnosti izazvala je izjava saveznog kancelara Fridriha Merca (CDU), koji je otvoreno priznao da će zakonsko penzijsko osiguranje ubuduće pružati "u najboljem slučaju samo osnovnu zaštitu" u starosti.

Iako u Nemačkoj već četvrt veka važi pravilo da se sigurna starost mora graditi na tri stuba (državnom, profesionalnom i privatnom), stvarnost je pokazala drugačije rezultate. Zbog toga Nemački savez sindikata (DGB) sada traži radikalne reforme i ukidanje dobrovoljnosti u drugom stubu osiguranja, piše Fenix magazin.

Ključni podaci o trenutnom stanju i najavljenoj reformi

Sistem u brojkama: Trenutno samo polovina zaposlenih u Nemačkoj koji plaćaju socijalne doprinose ima ugovorenu profesionalnu penziju preko poslodavca (bAV).

Milioni radnika bez zaštite: Oko 20 miliona zaposlenih u Nemačkoj uopšte nema profesionalnu penziju, a glavni razlog je to što rade u kompanijama koje nisu obuhvaćene kolektivnim ugovorima.

Krah dosadašnjih modela: Takozvana Riester penzija (Riester-Rente), uvedena početkom 2000-ih, nije uspela da nadoknadi smanjenja državnih penzija, zbog čega se od 1. januara 2027. uvode novi, isplativiji privatni proizvodi.

Sindikati traže: "Ne sme ići samo na teret radnika"

Predsednica DGB-a Jasmin Fahimi javno je zatražila uvođenje obaveznog profesionalnog penzijskog osiguranja koje bi se plaćalo uz redovnu državnu penziju. Iako detalji finansiranja još nisu potpuno definisani, sindikati poručuju da novi trošak ne sme pasti isključivo na teret zaposlenih.

DGB predlaže da se radnici iz kompanija bez kolektivnih ugovora, pod određenim uslovima, uključe u već postojeće stabilne penzione modele, dok će konkretne smernice biti predstavljene krajem meseca.