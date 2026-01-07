Slušaj vest

Mali je rekao da mašine "krtice" odnosno TBM (Tunnel Boring Machine) stižu u Srbiju u drugoj polovini godine. Prva linija metroa će povezivati Železnik i Mirijevo, druga linija predviđena je na potezu Bežanija-Mirijevo, a linija tri povezaće Banjicu i Bežaniju.

Mali je dodao da je potpisan ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije metroa sa francuskom kompanijom Alstom, koja se bavi elektromehaničkim radovima i proizvodnjom kompozicija za metro i istakao da je ugovor vredan oko milijardu evra.

- Ugovor je vredan čak milijardu evra i to je po meni bio poslednji ugovor, poslednja pravna stvar koju treba da uradimo - naveo je on.

Zašto kasne radovi na metrou?

Mali je rekao da je završen i projekat za drugu liniju metroa i očekuje da će 2027. ili najkasnije 2028. godine krenuti i njena gradnja. Ministar Mali je napomenuo da projekat izgradnje beogradskog metroa kasni, jer je bilo potrebno mnogo geomehaničkih i geoloških istraživanja.

- Kasnimo, ali ne kasnimo našom krivicom. Jednostavno projekat kasni, zato što kada radite takvu odgovornu i veliku stvar, treba uraditi sva moguća geomehanička i geološka istraživanja i tako dalje. Pošto je prva linija duga 21 kilometar, ako se ne varam, a druga 25 kilometra, trebalo je mnogo više vremena za to - dodao je on.

Mali je naglasio da će izgradnjom metroa biti ostvaren višedecenijski san za glavni grad.

- Ono što smo obećali, na kraju krajeva i uradićemo. Beograd će po prvi put dobiti prvu, drugu, pa treću liniju metroa, a već u drugoj polovini ove godine ozbiljni građevinski radovi nas očekuju u Beogradu. Ali još jedan višedecenijski i generacijski san ćemo da ostvarimo, jer to Beograd mora da ima - rekao je Mali i dodao da je Beograd najveći grad u Evropi po broju stanovnika koji još nema metro.

- Ispravićemo i tu grešku - poručio je Mali.

Jedan od najvećih projekata

Beogradski metro predstavlja prvi metro sistem u istoriji Beograda i jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata, planiran kao savremeni sistem sa automatizovanim vozovima.

Javno-komunalno preduzeće "Beogradski metro i voz" potpisalo je 16. maja prošle godine sa kineskim kompanijama PowerChina i CRCHI (China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited) ugovor za nabavku dve mašine "krtice" za izgradnju tunelske deonice Linije 1 faze 1 beogradskog metroa, a potpisnici su tada najavili da će mašine stići u Srbiju do aprila odnosno do juna 2026. godine.

Delegacija preduzeća obišla je u avgustu proizvodne pogone fabrike CRCHI u kineskom gradu Čangša, gde se izrađuju TBM mašine, a direktor tog preduzeća Andreja Mladenović je tom prilikom izjavio da će mašine biti izrađene specijalno za uslove tla u Beogradu i da će u prvoj fazi metroa kopati 11 kilometara podzemnih tunela od ukupno 15 kilometara trase sa 15 stanica.

Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za Liniju 1 fazu 1 beogradskog metroa potpisali su ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević i JKP ''Beogradski metro i voz'' sa francuskom kompanijom Alstom 19. decembra.

Ugovor sa Alstomom, vredan oko milijardu evra, jedan od najvažnijih i najvećih ugovora za ovaj projekat i obuhvata 32 kompozicije vozova.

Takođe, 19. decembra potpisan je Finansijski protokol između Vlade Srbije i Vlade Francuske, a ministar finansija Siniša Mali istakao je da protokol predviđa finansijsku podršku u vidu zajma francuskog Trezora u iznosu od 150 miliona evra za realizaciju projekta beogradskog metroa.