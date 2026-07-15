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Kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd pokrenula je postupak nabavke za dizajn, proizvodnju i isporuku uniformi namenjenih zaposlenima i volonterima koji će biti angažovani na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd. Nabavka obuhvata kompletan proces – od izrade dizajna i krojnih listova do proizvodnje i isporuke uniformi, u skladu sa vizuelnim identitetom izložbe.

Planirano je da bude proizveden ukupno 209.141 odevni predmet, od čega je više od 200.000 namenjeno volonterima, dok su preostale uniforme predviđene za zaposlene i ostalo angažovano osoblje.

Kolekcija "PLAYMAKERS" i inspiracija tradicijom

Kolekcija obuhvata širok spektar odevnih predmeta, uključujući:

Majice i polo majice

Pantalone i dukseve

Vetrovke i kačkete

Rančeve

Poslovnu odeću za zaposlene

Uniforme će biti izrađene u skladu sa idejnim rešenjem kolekcije „PLAYMAKERS“ i osmišljene tako da budu funkcionalne, udobne i prepoznatljive. Vizuelni identitet ovih uniformi biće inspirisan motivima pirotskog ćilima, ušćem Save i Dunava i samom temom izložbe „Igraj za čovečanstvo“.

Prvi susret sa svetom

„Ljudi su najvažniji deo svake izložbe, a upravo će zaposleni i volonteri biti prvi domaćini koje će posetioci iz celog sveta sresti po dolasku u Beograd. Zato želimo da njihove uniforme, pored funkcionalnosti i kvaliteta, predstavljaju i vizuelni simbol gostoprimstva, profesionalnosti i identiteta specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. Na ovaj način nastavljamo da korak po korak pripremamo sve segmente organizacije izložbe“, izjavio je direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Ovaj događaj okupiće učesnike i posetioce iz celog sveta, dok će hiljade zaposlenih i volontera imati ključnu ulogu u organizaciji i funkcionisanju najvećeg međunarodnog događaja koji je Srbija do sada organizovala.