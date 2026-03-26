Počela najrizičnija faza obnove čuvenog mosta na Tari: Radovi ulaze u ključnu etapu, projekat vredan 6,7 miliona evra
Uprava za saobraćaj Crne Gore objavila je na svom YouTube kanalu video snimak koji prikazuje tok rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih i turističkih simbola ove zemlje.
Kako je saopšteno iz Uprave za saobraćaj, u toku je montaža zaštitne i radne skele na mostu, što predstavlja jedan od tehnički najzahtjevnijih segmenata projekta.
- Do sada su završeni radovi na manjim lukovima, dok se fokus sada postepeno pomera na veliki centralni luk, koji predstavlja najzahtevniji deo konstrukcije. Istovremeno, završene su pristupne saobraćajnice - saopšteno je.
Projekat je vredan oko 6,7 miliona evra, a sredstva su obezbijeđena kroz donaciju Kine.
- Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari ima višestruki značaj - produžiće se vek trajanja ove istorijske građevine i unaprediti bezbednost saobraćaja - saopšteno je.
Podsećamo, rekonstrukcija ovog mosta počela je u julu 2025. a predviđeno je da radovi traju osam meseci. Rekonstrukciji ovog mosta se pristupa sa posebnom pažnjom, jer on predstavlja deo kulturno-istorijskog nasleđa Crne Gore, pa je važno da se sačuva njegova autentičnost. Most se nalazi iznad kanjona reke Tare na magistralnom putu Pljevlja - Žabljak.
Most na Đurđevića Tari u Crnoj Gori visok je oko 172 metra od nivoa reke. Ovaj monumentalni betonski lučni most, izgrađen između 1938. i 1940. godine, premošćuje reku Taru sa ukupnom dužinom od 365 metara i pet lukova.
Biznis Kurir/Vijesti.me