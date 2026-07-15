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Jedan korisnik Reddita, koji se predstavlja kao Jogi, tvrdi da se godinama suočava sa "pogrešno obračunatim cenama“ u jednoj prodavnici popularnog trgovinskog lanca u Nemačkoj.

Prema njegovim rečima, u istoj prodavnici kupuje godinama, a gotovo isto toliko dugo primećuje da se cene na policama često ne poklapaju sa onima koje mu naplate na kasi.

"Nekada bih razliku primetio tek kada dođem kući, a nekada odmah u prodavnici. Ranije sam uglavnom prelazio preko toga, ali u poslednje vreme uvek tražim da mi vrate razliku u novcu“, napisao je na Redditu.

Jedna cena na rafu, druga na kasi

Vremenom je, kako objašnjava, počeo da čuva fiskalne račune kako bi imao dokaz o greškama.

"Gotovo svaki put na računu je bilo nešto pogrešno. Smatram da je to ogroman problem“, napisao je.

Kada je odlučio da o svemu razgovara sa šefom prodavnice, dobio je odgovor koji ga je, kako kaže, potpuno iznenadio.

"To nije prevara. Ne važi cena koja piše na polici, već ona koja je evidentirana u kasi“, navodno mu je rekao šef prodavnice i objasnio da je za grešku odgovorna jutarnja smena i da će cena biti ispravljena kasnije.

Međutim, kada se Jogi posle dva sata vratio u prodavnicu, tvrdi da je pogrešna cena i dalje stajala na polici.

Portal HNA navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi ovu priču, ali je istražio kakva su prava potrošača u ovakvim situacijama.

Šta kažu propisi?

Prema propisima o zaštiti potrošača u Nemačkoj, u slučaju neslaganja između cene istaknute na polici i cene na kasi, pravno važi cena koja se obračuna na kasi.

Razlog je to što kupoprodajni ugovor nastaje tek u trenutku plaćanja na kasi, dok cena istaknuta na polici predstavlja samo poziv kupcu na ponudu kupovine, a ne pravno obavezujuću ponudu trgovca.

Zbog toga supermarket nije dužan da proizvod proda po nižoj ceni koja je greškom istaknuta na polici.

Ipak, ako kupac razliku primeti još u prodavnici, ima pravo da odustane od kupovine.

"Prodavac nije u obavezi da robu proda po nižoj ceni, ali imate pravo da odustanete od kupovine“, izjavila je Sabrina Šulc iz Centra za zaštitu potrošača u Berlinu za Business Insider.

Međutim, namerno pogrešno označavanje cena, prema navodima Centra za zaštitu potrošača, predstavlja kršenje zakonskih propisa i smatra se prekršajem.

"Trgovci su dužni da cene pravilno označavaju i prikazuju i tu obavezu moraju da poštuju“, rekla je Šulc.

Ako kupac razliku primeti tek nakon što napusti prodavnicu, po pravilu nema zakonsko pravo da zahteva povraćaj novca, pa eventualna ispravka zavisi od dobre volje trgovca.

Pogrešno istaknute cene nisu dozvoljene

Iako zakon ne obavezuje trgovca da proizvod proda po ceni sa police, sudska praksa jasno pokazuje da pogrešno označavanje cena ne može proći bez posledica.

Savezni sud je još 1982. godine ocenio da bi obaveza isticanja cena izgubila svaki smisao kada bi trgovci mogli da postavljaju bilo kakve cene bez odgovornosti.

Na taj stav se 2009. godine pozvao i Upravni sud u Vircburgu, potvrdivši da nadležni organi supermarketima mogu naložiti pravilno označavanje cena.

Ako trgovac namerno ističe pogrešne cene, može počiniti prekršaj prema Uredbi o isticanju cena.

Potrošači takve slučajeve mogu prijaviti nadležnoj inspekciji ili organizacijama za zaštitu potrošača, a preporučuje se da sačuvaju fiskalni račun i fotografišu pogrešno istaknutu cenu na polici.

Šta kaže trgovinski lanac?

Na pitanje portala HNA o slučaju Jogija, popularni trgovinski lanac odgovorio je da ima interne sisteme kontrole kojima obezbeđuje poštovanje svih zakonskih propisa, uključujući i pravila o pravilnom označavanju cena.

Kako navode, zaposleni vode računa da cene budu tačno istaknute, a ukoliko se utvrdi odstupanje, sve se odmah proverava i preduzimaju odgovarajuće mere.

Kupcima se, po potrebi, omogućava poništavanje kupovine ili zamena proizvoda.