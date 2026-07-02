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Pooštravanje uslova za uvoz čelika u EU iz zemalja van Unije, što je stupilo na snagu 1. jula, negativno će se odraziti na celokupan srpski izvoz, ali najveću štetu će trpeti železara u Smederevu, kojoj će na ovaj način praktično biti zaustavljen izvoz na tržište EU, smatraju sagovornici Kurira.

Podsetimo, EU je smanjila bescarinske kvote za uvoz čelika sa 30,5 na 18,3 miliona tona, a na sve količine koje premaše ovu kvotu plaćaće se carina i do 50 procenata. Unija je ovu meru donela kako bi zaštitila svoje proizvođače i smanjila učešće kineskog čelika na svom tržištu.

Kako železarom u Smederevu upravlja upravlja kineska HBIS grupa, koja će vrlo brzo ispuniti svoju bescarinsku kvotu, a izvoz s carinama od 50 odsto će biti neisplativ, kako smatra ekonomista Milan Kovačević, to će naneti veliku štetu srpskoj čeličani.

Ekonomista Milan Kovačević Foto: Media Centar

Šteta za železaru

- Biće to velika šteta za našu železaru, oboriće njene rezultate poslovanja, ali oni će morati da se potrude da nađu nova tržišta ili da prodaju više na tržištima na kojima su već prisutni. Prodaja čelika s carinama od 50 odsto u EU je praktično zaustavljanje izvoza preko tih kvota. Železara nije 100 odsto koristila kapacitete ni do sada, a ovo će im dodatno oboriti proizvodnju. Verovatno će pokušati da nađu nova tržišta - objašnjava Kovačević za Kurir Biznis.

ČINJENICE O ŽELEZARI 2,2 miliona tona sirovog čelika je projektovani kapacitet železare u Smederevu

5.000 radnika zapošljava smederevska čeličana

10.000 radnika indirektno je povezano sa železarom u Smederevu

Prema njegovim rečima, smanjenje kvota na bescarinski uvoz čelika u EU je više problem sa stanovišta izvoza nego što će imati uticaja na srpsku ekonomiju.

- Kad izvozimo čelik, mi smo u njega ugradili koks koji smo uvezli, železnu rudu i dosta toga iz uvoza. Rezultat je samo što ćemo manje uvoziti i manje čelika prodavati, ali to nije veliki problem - zaključuje Kovačević.

Bez posledica po radnike

Da ni oko 5.000 radnika u smederevskoj železari, osim blage zabrinutosti, zasad ne oseća nikakav pritisak, za Kurir Biznis potvrđuje Siniša Prelić, predsednik Samostalnog sindikata metalaca u toj železari.

Siniša Prelić, predsednik Samosalnog sindikata metalaca u Železari u Smederevu Foto: Privatna Arhiva

- O kvotama se priča odavno i to menadžmentu železare nije nepoznato. Činjenica je da je proizvodnja već duže vreme smanjena zbog situacije na tržištu. Svuda u okruženju je dosta železara pozatvarano, ali mi održavamo proizvodnju s jednom visokom peći. Pratimo situaciju, razgovarali smo nedavno s menadžmentom i nema nikakvih naznaka da oni planiraju neke restriktivne mere. Vodi se računa o troškovima, trudimo se da štedimo na čemu god možemo. Normalno je da nas sve brine ova situacija i jedino što mogu da kažem je da menadžment ima neke planove. S obzirom na to da su 10 godina kod nas, da rade ozbiljno, skroz sam ubeđen da traže nova tržišta za plasman proizvoda - kaže Prelić.

On dodaje da radnici nemaju razloga za brigu, ali niko ne može da predvidi šta će se dešavati na tržištu u Evropi.