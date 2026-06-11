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Opština Lučani danas je obeležila svoj dan. 10. jun u znak sećanja na veliku pobedu Dragačevaca izvojevanu nad Turcima u Drugom srpskom ustanku 1815. godine u selu Rtarima. Ono što je

- Lučani nisu isto mesto kao što su bili pre deset godina, danas imamo auto-put Miloš Veliki koji nam je otvorio sva vrata razvoja, novi asfaltni putevi prostiru se na preko 100 kilometara širom opštine. Danas završavamo projekte koji su decenijama čekali svoj red. To je sve zahvaljujući politici prosperiteta i stabilnosti koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić, Srbija je jaka i spremna da ulaže u razvoj svake opštine pa tako i u Lučane. Mi ne dajemo prazna obećanja, već ono što obećamo to i uradimo. Podržavamo porodice, mlade, naše poljoprivrednike -rekao je predsednik opštine Milija Milenković.

On dodaje da ono što je najavžnije jeste da nema zaustavljanja na putu razvoja i da će se sva ulganja dodatno pojačati.

- Pred nama su nove investicije, novi infrastrukturni projekti koji su od ključnog značaja za život građana. Krajem godine očekujemo da dobijemo i novu fabriku, koja će zaposliti meštane, oko 200 novih radnih mesta. Ovo je vreme kada se konačno vidi ko odgovorno gradi i radi i ko misli na bolju budućnost opštine i građana, naglasio je Milenković.

1/6 Vidi galeriju Obeležen Dan opštine Lučani Foto: RINA

Na svečanoj sednici su dodeljene povelje, priznanja zasluženim građanima, kao i društveno odgovornim firmama. Među dobitnicima priznanja nalazi se i Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Lučana, čiji su članovi učestvovali u gašenju velikih požara na teritoriji opštine, kao i kompanija "Hidrokomerc" iz Lučana, koja ove godine obeležava 35 godina uspešnog poslovanja.

Posebno priznanje je uručeno ministru za javna ulaganja Darku Glišiću, koji je poneti zvanje počasnog građanina opštine Lučani.

- Čovek koji je veliki deo svog vremena posvetio opštini Lučani i svim našim selima zaslužuje da ponese ovo zvanje. Ono što je uradio za našu opštinu zaista je za svaku pohvalu. Obilazio je domaćinstva, razgovarao sa građanima i aktivno učestvovao u rešavanju problema. Više od polovine onoga što je obećano već je realizovano, a verujem da će tokom ove građevinske sezone biti završeno i sve ostalo što je planirano - rekao je predsednik opštine.

On je najavio i nastavak velikih infrastrukturnih projekata, pre svega u oblasti vodosnabdevanja koji će biti realizovani uz podršku Ministarstva za javna ulaganja.

- Pri kraju je završetak vodovoda u naseljenom mestu Varošica u Lučanima. Nakon toga sledi priprema projekta i raspisivanje tendera za uređenje i rekonstrukciju vodovodne mreže u Kotraži. Takođe planiramo rekonstrukciju vodovoda u Guči, dok istovremeno pripremamo projektnu dokumentaciju za magistralni vodovod Lučani–Puhovo, što je jedan od najvećih problema sa kojima se suočavamo - istakao je on.