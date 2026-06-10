Slušaj vest

Na krovu skoro svakog novijeg automobila nalazi se malo peraje koje podseća na leđno peraje ajkule. Većina vozača smatra da je reč samo o estetskom detalju kojim proizvođači žele da pruže vozilu moderniji i sportskiji izgled, ali istina je znatno zanimljivija. Ispod njegovog kućišta skriva se tehnologija bez koje bi mnoge funkcije današnjih automobila jednostavno prestale da rade.

Takozvana "shark fin" antena tokom godina je zamenila klasične metalne šipke koje su nekada bile standard. Razlog za to nije samo izgled. Moderno peraje u sebi zapravo objedinjuje više različitih sistema:

Radio-prijem (AM/FM i digitalni radio),

GPS navigaciju za precizno lociranje vozila,

Mobilnu internet vezu (4G/5G mrežu za prenos podataka),

Brojne povezane „pametne” usluge koje automobil koristi u hodu.

Smeštanje ove komponente na najvišu tačku vozila omogućava znatno kvalitetniji prijem signala uz minimalne smetnje koje bi inače stvarala metalna karoserija.

Aerodinamika i poreklo sa trkačkih staza

Osim tehnološke uloge, ovaj detalj donosi i jasne praktične prednosti. Za razliku od starih antena koje su štrčale i savijale se, peraje stvara daleko manji otpor vazduha i drastično smanjuje aerodinamičku buku pri većim brzinama na auto-putu. U eri kada proizvođači vode računa o svakom gramu i detalju koji može uticati na potrošnju goriva ili domet električnih vozila, čak i ovakve sitnice postaju izuzetno važne.

Zanimljivo je da koreni ovog rešenja sežu direktno u svet automobilskih trka. Slični elementi prvobitno su se koristili na trkačkim bolidima kako bi se poboljšala stabilnost pri ekstremnim brzinama. Kasnije je ta ideja prilagođena serijskim modelima, ali sa potpuno drugačijom primarnom namenom – da sakrije i zaštiti sve veći broj osetljivih antena.

Upozorenje stručnjaka

Iako danas deluje kao sasvim običan i usputan deo automobila, bilo kakvo fizičko oštećenje ovog kućišta ili prodor vlage u njega može potpuno poremetiti navigaciju, oslabiti radio-signal ili prekinuti internet vezu vozila. Zato zapamtite - ovo nije ukras, već važan tehnološki modul koji zaslužuje jednaku pažnju kao i ostali elektronski sistemi u automobilu.