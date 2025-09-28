Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su Amerikanci želeli da nam ukažu poštovanje time što su odložili uvođenje sankcija NIS-u za još osam dana i istakao da ćemo za sedam dana imati suštinski isto pitanje bez odgovora.

- Hvala im, želeli su da nam ukažu poštovanje, da nam kažu da nas slušaju, da razumeju poziciju Srbije. Hvala im na tome, ali da li smo time nešto suštinski dobili, pa za sedam dana imaćemo isto pitanje, a ja i dalje neću imati odgovor - rekao je Vučić u Obrenovcu, tokom šetnje građana protiv blokada.

On je dodao da će biti reakcije sa naše strane, kao i sa strane NIS-a kada su u pitanju nove ponude i prema Amerikancima i prema drugima.

- Verujem da je to dobro, a da li će biti dovoljno i da li je to ono što Amerikanci žele, videćemo - naveo je Vučić.

Sjedinjene Američke Države odložile su početak primena sankcija protiv NIS-a za osam dana, odnosno do 9. oktobra.

Prema poslednjem odlaganju, sankcije NIS-u trebalo je da stupe na snagu 1. oktobra, ali je posle pregovora koje je vodio predsednik Vučić američka strana odlučila da pomeri taj rok za još osam dana.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBizJOŠ JEDNA POBEDA VUČIĆA, EKONOMISTI POZDRAVLJAJU PONOVNO ODLAGANJE SANKCIJA NIS-U! "Građani da se ne plaše, neće biti nestašice goriva kao devedesetih!"
NIS sankcije.jpg
PolitikaJOŠ JEDNA POBEDA PREDSEDNIKA VUČIĆA! Amerikanci odložili primenu sankcija NIS-u za 8 dana
IMG-20250608-WA0137.jpg
PolitikaVUČIĆ O SANKCIJAMA NIS-u: Molili smo za još jedan produžetak, ali ne verujem da će do toga doći
Screenshot 2025-09-26 190250.png
PolitikaSANKCIJE NIS-u OD 1. OKTOBRA Vučić iz Njujorka: Bili smo izuzetno korektni i prema američkim i prema ruskim partnerima, ali ćemo platiti visoku cenu
Screenshot 2025-09-25 193434.png