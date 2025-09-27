Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izvojevao je još jednu veliku diplomatsku pobedu, jer su Amerikanci, posle razgovora s njim, primenu sankcija Naftnoj industriji Srbije odložili za osam dana. Umesto da primena počne 1. oktobra, neće startovati pre 9. oktobra.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 25. septembra posebnu licencu kojom se sankcije NIS-u odlažu najkasnije do 1. oktobra. Međutim, predsednik Vučić je tokom boravka u Njujorku, gde je učestvovao na 80. zasedanju Generalne skupštine UN, uspeo da ubedi Amerikance za još jedno odlaganje.

Aleksandar Vučić Foto: Pink

Ova sjajna vest stigla je kasno sinoć iz Njujorka, a prethodno su praktično već bile počele pripreme za očekivano uvođenje sankcije prvog dana sledećeg meseca.

I sam predsednik Vučić je obrazložio narodu kakav će odgovor države biti za slučaj da sankcije krenu 1. oktobra.

- Da vidimo, možda se neko čudo desi do 1. oktobra - poručio je predsednik iz Njujorka.

Čudo se ipak dogodilo.

- Ali nas svakako očekuje teško vreme i zima. Daćemo sve od sebe da građani imaju toplu zimu u svojim domovima, da ne brinu za snabdevanje što se tiče njihovih automobila, za naše ljude koji voze kamione takođe, a sve ostalo biće mnogo, mnogo teže. Komplikuje se sve, od ekonomskih do svih drugih stvari. Niti smo luk jeli, niti smo ga mirisali, ali ćemo platiti visoku cenu - kazao je.

Istakao je da imamo rezerve, ali da će postojati problem sa isplatama plata zaposlenima u NIS, kao i svim drugim transakcijama, pošto nijedna banka neće hteti da sarađuje s kompanijom koja je pod američkim sankcijama.

Sankcije NIS-u od 1. oktobra Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Naftna industrija Srbije je saopštila da je 14. marta podnet zahtev ministarstvu finansija SAD za uklanjanje kompanije sa SDN liste, što je dugotrajan i kompleksan proces.

- Nastojimo da prilagodimo poslovanje novonastalim okolnostima i prioriteti ostaju očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu naftnih derivata, kao i očuvanje socijalne stabilnosti 13.000 zaposlenih.

Profesor Savić poručuje građanima da se ne plaše Foto: Kurir Televizija

Prof. dr Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta navodi za Kurir da bi, ukoliko sankcije za NIS potraju, ostale kompanije iz tog segmenta mogle da povećaju cene goriva.

- Očekujem aktivan odnos države, moguće da će ograničiti cene. To ne znači da će ostati na ovom nivou, pošto će biti manji broj snabdevača derivatima nafte na srpskom tržištu. NIS je zauzimao veliki procenat, pa možda bude nekih kratkotrajnih nestašica ponegde, na ponekoj pumpi, ali postoje i državne rezerve. Građani ne treba da se plaše, neće biti ni blizu kao devedesetih. Mi imamo i druge snabdevače, ne znači da neće doći i neko novi. Mislim da će država tražiti ozbiljan partnerski odnos, jedna mera je neko ograničenje cena, a druga mera su olakšice koje im država može dati vezano za poreze, doprinose i određene troškove, a to može ublažiti probleme. Očekujem i razumevanje od naftaša i da će to za dva-tri meseca ući u normalnije tokove.

Aleksandar Vučić: Molili smo za još jedan produžetak - Vodili smo od jutros razgovore u vezi sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije. Molili smo za još jedan produžetak - izjavio je predsednik Vučić juče u Njujorku pre nego što je stigla vest da se uvođenje sankcija odlaže.

Dan ranije, dok je borba za produžetak trajala, Vučić je rekao:

- Kolateralna smo šteta odnosa Moskve i Vašingtona. Platićemo visoku cenu zato što su Rusi većinski vlasnik NIS-a. Dakle, da budemo sasvim načisto i da bude sasvim jasno - bili smo izrazito korektni prema ruskim i američkim partnerima. Šta da radim, da pretim Rusima, Amerikancima? Mi smo mali, nema smisla, a moram narodu da obezbedim naftu.

Podseća da je NIS jedna od vodećih kompanija, koja je važna za privredu i građane.

- Neće biti jednostavno, ali mislim da će država naći način da ublaži sve to. Sankcije će uticati i na poljoprivredu, država je davala subvencionisane cene goriva. E sad, može, recimo, da subvencioniše kod druge kompanije.

Stabilno za sada Cene goriva do 3. oktobra nepromenjene U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 195 dinara, dok će cena benzina iznositi 181 dinar. Ako poredimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, i dizel i benzin ostali su nepromenjeni.

Kaže i da bi sankcije mogle da utiču i na povećanje inflacije.

- Očekujem da će država prihvatiti na sebe najveći deo tereta eventualnog povećanja cena, da će voditi dobro računa i o inflaciji, setvi, građanima. Biće to skuplja varijanta za državu, ali reagovaće - u poslednjih 10 godina uvek je reagovala pravovremeno.

Generalni direktor NIS Kiril Tjurdenjev uputio je pismo zaposlenima.

Tjurdenjev uputio je pismo zaposlenima Foto: Kurir

- Od trenutka najave sankcija radili smo na pripremi mogućih scenarija kako bi se obezbedio siguran rad kompanije i energetska stabilnost Srbije i u slučaju pune primene sankcija. Naša rafinerija u Pančevu u ovom trenutku radi normalno, obezbedili smo dovoljno zaliha sirove nafte za preradu, kao i dovoljnu količinu naftnih derivata za naša skladišta i benzinske stanice i samim tim za snabdevanje tržišta. U slučaju prekida saradnje određenih banaka i kompanija iz finansijskog sektora s našom kompanijom pripremljena su alternativna rešenja za plaćanje na našim benzinskim stanicama - naveo je on u pismu zaposlenima, a prenosi Nova ekonomija.

Istakao je i da će kompanija učiniti sve da zaposleni i građani Srbije u što manjoj meri osete posledice:

- Naša odgovornost je da obezbedimo socijalnu sigurnost svih vas. Zato je važno da znate da, ukoliko pojedine banke prekinu saradnju s kompanijom, to neće uticati na vaše lične tekuće račune. Aktivno ćemo se prilagođavati novim okolnostima i tražiti rešenja u skladu sa situacijom.

Podsetimo, sankcije za NIS su dosad odlagane sedam puta, pet puta na po mesec dana, 25. septembra do 1. oktobra, a sad od 1. do 9. oktobra.

Traže produžetak licence za NIS Hrvati stali uz Srbe i pišu Amerikancima jer ovo i njih ugrožava Hrvatska kompanija "Jadranski naftovod" (Janaf) saopštila je da bi u slučaju stupanja na snagu američkih sankcija za NIS 1. oktobra ostala bez velikog dela prihoda, zbog čega će od SAD tražiti produžetak licence za saradnju s NIS-om: - "Janaf" je dobio licencu potrebnu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS do 1. oktobra, a narednih dana će se putem svog američkog advokata i uz podršku vlade Hrvatske obratiti američkoj kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) za produženje licence. Ključno za produženje biće aktivnosti NIS-a prema američkim vlastima.

Željko Marković, stručnjak za energetiku Foto: Fonet

Stručnjak za energetiku Željko Marković rekao je za RTS da sigurno mesec do dva dananeće biti velikog uticaja tih sankcija, ali što duže budu trajale, situacija će biti teža.

- Postoje logistički problemi da se uveze tolika količina goriva kako bi se nadomestila domaća proizvodnja. NIS poseduje jedan veliki distributivni lanac, tako da ćemo videti kako će se to odraziti na same pumpe koje ima u svom vlasništvu, budući da je moguće da banke neće hteti da sarađuju. Jedna od posledica dužih sankcija bila bi i nedostatak goriva na pumpama, što će stvoriti probleme u transportu i kompletnoj industriji. Među problemima koji bi usledili je i otplata kredita NIS-a. Osim što sankcije imaju reperkusije na NIS, reperkusija ima i na našu državu. Svi ovi drugi problemi će uticati sigurno na smanjenje bruto domaćih proizvoda, jer će sada i privreda biti izložena otežanom funkcionisanju, a opet, s druge strane, nestašice goriva će prouzrokovati vrlo različite cene goriva, a sve to dalje može da pogura inflaciju nagore.

Nadežda Kokotović iz Briselskog kluba za energetiku podseća da su evropske banke u obavezi da poštuju i američke i evropske sankcije, što dodatno ograničava mogućnosti finansijskog poslovanja NIS-a.

- To mi svi znamo od 2014. godine, kada su krenule prve sankcije, i NIS se sa svim dosadašnjim sankcijama tog tipa uspešno nosio. NIS-ov menadžment u ovih proteklih godina pokazao je brzu sposobnost da održi poslovanje u vrlo teškim okolnostima. Uprkos odbijanju dosad ponuđenih rešenja iz SAD i Rusije, postoji mogućnost da se dođe do kompromisa. Možda je nedavna prodaja akcija koje su pripadale "Gaspromnjeftu" korak ka rešenju koje bi zadovoljilo sve strane. Teoretski je moguće da "Gasprom" ustupi svoj udeo nekom neruskom partneru, uz američko odobrenje, čime bi se ispunio uslov za ukidanje sankcija - rekla je ona za RTS.

