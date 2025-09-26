Slušaj vest

A kakve će posledice trpeti srpska ekonomija zbog uvođenja sankcija NIS-u i koja su potencijalna rešenja, objasnio je Goran Radosavljević, profesor FEFA fakulteta:

Goran Radosavljević Foto: Kurir Televizija

- Ja se još uvek nadam da će prvog oktobra biti opet neki produžetak za sankcije, ali i ako stupe na snagu to bi značilo da NIS neće moći da obavlja svoje funkcije i da će velika količina banaka prekinuti saradnju sa NIS-om. Građani će biti u otežanoj mogućnosti da kupe naftne derivate. Čak i ako derivati budu na tržištu, biće teško doći do njih, baš zbog gubitka mogućnosti platnog prometa. Očekuje nas pritisak na naftni sektor - kaže Radosavljević i dodaje:

- Ljudi će početi da prave rezerve nafte što uvek negativno utiče na tržište. Ukoliko do toga dođe, bitno je da država izađe sa jasnim planom. Cilj tog plana će biti da smanji pritisak na tražnju i neizvesnost šta će na tržištu biti. Sa druge strane, trebalo bi raditi analizu i mogućnosti da druge kompanije stave na tržište naftne derivate, kako bi se pritisak na to tržište smanjio. Treba imati u vidu da nas čekaju i jesenji poljoprivredni radovi, tako da će neki sektori trebati dodatnu potražnju.

Šta ako banke prekinu saradnju?

- Ne postoji poseban način plaćanja osim banaka. Vi možete u okviru domaćeg platnog prometa da izmišljate šta god hoćete, ali u okviru međunarodnog ne možete. NIS je zavistan od kupovine rezervnih delova. Država može da obezbedi promet kod nekih domaćih banaka, ali onda i one rizikuju da i one potpadnu pod sankcije. To neće biti tako lako.

