Direktorka Departmana za maloprodaju kompanije NIS Bojana Radojević izjavila je da je Naftna industrija Srbije spremno dočekala američke sankcije koje su stupile na snagu jutros od šest sati, da je obezbeđeno dovoljno zaliha naftnih derivata i sirove nafte i poručila da nema razloga za paniku niti da se stvaraju redovi na pumpama.

- Naše benzinske stanice su optimalno snabdevene sa svim vrstama naftnih derivata, znači imamo dovoljne količine zaliha, a kompanija se ujedno potrudila i da obezbedi dovoljne količine sirove nafte, što nam je izuzetno važno za dalju proizvodnju - rekla je Radojević za Tanjug, prenosi Telegraf.

Ona je poručila građanima da nema razloga za paniku niti potrebe da gube vreme čekajući u redovima.

- Nama se prodaja odvija kao i u redovnom režimu. Ne postoje nikakva ograničenja kada govorimo o količinama koje oni mogu da preuzmu, tako da nema potrebe da stvaraju zalihe, zato što zaista će snabdevanje biti uredno i u narednom periodu - istakla je Radojević.

Podsetimo, kompanija NIS obavestila je javnost da kompaniji do sada nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje.

"Od trenutka listiranja kompanije na SDN (Specially Designated Nationals) listi u januaru, NIS pažljivo prati situaciju i nastoji da prilagodi svoje poslovanje novonastalim okolnostima. Prioriteti, kao i do sada, ostaju redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivata, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. NIS je obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata", navodi se u saopštenju.