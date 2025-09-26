Slušaj vest

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 195 dinara, dok je cena benzina 181 dinar.

Ako poredimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, i dizel i benzin ostali su nepromenjeni.

Cene nafte u padu

Cene nafte pale su, i to Brenta na 69 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) na oko 65 dolara po barelu, pošto su investitori ostvarili profit nakon rasta na tronedeljni maksimum.

Raniji rast bio je zasnovan na vladinim podacima koji pokazuju pad zaliha sirove nafte u SAD, uprkos drugačijim očekivanjima tržišta, preneo je Trejding ekonomiks.