POSKUPELO GORIVO GDE SU GA SRBI MASOVNO TOČILI! Već danas se sipa po novim cenama
Gorivo je noćas poskupelo za jedan denar po litru, što je odlučila Regulatorna komisija za energetiku, vodne usluge i usluge upravljanja komunalnim otpadom (RKE). Odlukom se vrši povećanje maloprodajnih cena naftnih derivata u proseku za 0,46 odsto u odnosu na prethodnu odluku.
Nova maloprodajna cena za EUROSUPER BS – 95 iznosiće 76 denara po litru, EUROSUPER BS – 98 će se prodavati za 78, EURODIZEL BS (D-E V) za 69,5, a ekstra lako ulje za sagorevanje (EL-1) za 69 denara po litru. Odlukom RKE maloprodajna cena Mazuta M-1 NS smanjuje se za 1,245 denara po kilogramu i iznosiće 37,148 denara.
Iz RKE navode da referentne cene naftnih derivata na svetskom tržištu u poređenju sa prethodnim obračunom beleže povećanje kod benzina u proseku za 2,869 odsto, kod dizela za 2,557 i kod ekstra lakog ulja za 3,327 odsto, dok mazut beleži smanjenje od 4,292 odsto.
Kurs denara u odnosu na dolar, po kome su formirane cene u prethodnom obračunu, niži je za 0,2938 odsto.
BiznisKurir/24info.mk