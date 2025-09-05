Ako uporedimo sa iznosima od prošle nedelje, evrodizel je poskupeo za dinar, dok ćemo benzin plaćati dva dinara više.

Veliki pad cene nafte na svetskom tržištu

Cene nafte Brent pale su juče za 2,2 odsto u odnosu na prethodnu sesiju, na oko 67 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) za 2,5 odsto, na 63,5 dolara po barelu, jer su bojazni zbog rasta ponude pojačana iznenadnim skokom zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama.