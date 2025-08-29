Slušaj vest

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 193 dinara, dok je cena benzina 179 dinara.

Ako uporedimo sa iznosima od prošle nedelje, i benzin i dizel poskupeli su za dinar.

Cena nafte Brent bi u 2026. mogla da padne na manje od 55 dolara za barel

Goldman Saks predviđa pad cene nafte Brent ispod 55 dolara po barelu u 2026. godini, zbog očekivanog viška od 1,8 miliona barela dnevno.

Prema njihovim prognozama, suficit bi mogao da se javi već do kraja godine, što je u skladu sa procenama Međunarodne agencije za energiju (IEA), prenosi Rojters.

IEA očekuje da će globalna ponuda porasti za 2,1 milion barela dnevno, dok će potražnja rasti znatno sporije – za oko 700.000 barela, što stvara višak od 1,4 miliona barela dnevno.

Blumberg navodi da su hedž fondovi značajno smanjili uloge na rast cena nafte, na najniži nivo u 16 godina, dok zabrinutost zbog dodatnih američkih sankcija ruskoj nafti jenjava. U trenutku objave, cena Brenta pala je za 0,27% na 67,07 dolara po barelu.

BiznisKurir.rs

