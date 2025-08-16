Najjeftiniji benzin je u Poljskoj

Ako se putovanje dobro isplanira, točenje goriva u inostranstvu može doneti značajnu uštedu.

Cene goriva u Evropskoj uniji se razlikuju od države do države. Prema podacima Evropske komisije o prosečnim cenama u 19 evropskih zemalja, razlike dostižu i do 60 centi po litru za benzin i 53 centa za dizel.

Najjeftiniji benzin je u Poljskoj, gde litar košta 1,38 € (dizel 1,41 €), dok je najskuplji u Danskoj – 1,98 € (dizel 1,76 €).

Nove cene goriva na pumpama u Srbiji Foto: Zorana Jevtić

Najjeftiniji dizel je u Češkoj – 1,39 € (benzin 1,41 €), a najskuplji u Švajcarskoj – 1,92 € (benzin 1,84 €).

Cene goriva u drugim evropskim zemljama:

Hrvatska: Super 1,47 €, dizel 1,49 €

Slovenija: Super 1,44 €, dizel 1,49 €

Portugal: Super 1,70 €, dizel 1,59 €

Luksemburg: Super 1,48 €, dizel 1,44 €

Nemačka: Super 1,67 €, dizel 1,61 €

Austrija: Super 1,53 €, dizel 1,56 €

Italija: Super 1,71 €, dizel 1,65 €

Francuska: Super 1,69 €, dizel 1,62 €

Podaci o cenama u različitim državama mogu imati vremenski odmak, pa navedene iznose treba shvatiti okvirno. Takođe, imajte na umu da su cene goriva na auto-putevima često skuplje, nego na pumpama koje se nalaze neposredno nakon isključenja.