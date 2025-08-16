GDE JE U EVROPI NAJJEFTINJE GORIVO: Ovde izbegavajte da punite rezervoar - sačuvajte budžet!
Ako se putovanje dobro isplanira, točenje goriva u inostranstvu može doneti značajnu uštedu.
Cene goriva u Evropskoj uniji se razlikuju od države do države. Prema podacima Evropske komisije o prosečnim cenama u 19 evropskih zemalja, razlike dostižu i do 60 centi po litru za benzin i 53 centa za dizel.
Najjeftiniji benzin je u Poljskoj, gde litar košta 1,38 € (dizel 1,41 €), dok je najskuplji u Danskoj – 1,98 € (dizel 1,76 €).
Najjeftiniji dizel je u Češkoj – 1,39 € (benzin 1,41 €), a najskuplji u Švajcarskoj – 1,92 € (benzin 1,84 €).
Cene goriva u drugim evropskim zemljama:
- Hrvatska: Super 1,47 €, dizel 1,49 €
- Slovenija: Super 1,44 €, dizel 1,49 €
- Portugal: Super 1,70 €, dizel 1,59 €
- Luksemburg: Super 1,48 €, dizel 1,44 €
- Nemačka: Super 1,67 €, dizel 1,61 €
- Austrija: Super 1,53 €, dizel 1,56 €
- Italija: Super 1,71 €, dizel 1,65 €
- Francuska: Super 1,69 €, dizel 1,62 €
Podaci o cenama u različitim državama mogu imati vremenski odmak, pa navedene iznose treba shvatiti okvirno. Takođe, imajte na umu da su cene goriva na auto-putevima često skuplje, nego na pumpama koje se nalaze neposredno nakon isključenja.
