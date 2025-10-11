U NAREDNIH 8 MESECI NEĆE BITI NESTAŠICA GORIVA, NI SKOKA CENA! Sankcije na snazi, a dizel i benzin pojeftinili
U narednih šest do osam meseci od stupanja na snagu američkih sankcija za NIS na pumpama u Srbiji neće biti nikakvih problema, neće doći do nestašica niti skoka cena goriva, smatraju poznavaoci prilika na tržištu naftnih derivata.
Da je NIS spremno dočekao novonastalu situaciju, potvrđuje i činjenica da je gorivo na pumpama u Srbiji juče čak i pojeftinilo, pa će u narednih sedam dana i dizel i benzin koštati dinar manje po litru. Litar evrodizela vozači će plaćati 194 dinara, dok će za benzin izdvajati 178.
Pojačane isporuke iz Mađarske
Pored toga, Srbija može da računa na pojačane isporuke goriva iz Mađarske, što je potvrdio i mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto objavom na Fejsbuku:
- Pošto MOL igra važnu ulogu u snabdevanju Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećanu isporuku.
Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da je NIS spreman dočekao sankcije SAD i da Rusija neće okrenuti leđa Srbiji u ovoj situaciji.
- Oni imaju zaliha, imaju i mogućnost da se snađu. U svakom slučaju, mislim da ne treba očekivati nestašice i uzbune na tržištu, ugrožavanje energetske stabilnosti Srbije - kazao je Bocan-Harčenko za RT Balkan.
On je ponovio da je "Gasprom" pouzdan partner i da "ruska strana nema nameru da u ovoj situaciji okrene leđa Srbiji".
- U sklopu naše bilateralne saradnje Srbija će biti energetski stabilna kao i do sada - poručio je Bocan-Harčenko.
Predsednik Udruženja privatnih benzinskih pumpi Milan Rakić ističe za Kurir da je Sijarto zapravo najavio da će Mađarska u svojim rafinerijama pojačati preradu nafte i proizvodnju naftnih derivata da bi u većoj količini mogla da ih izvozi Srbiji.
- Mi nemamo cevovod kojim bismo iz Mađarske dopremali sirovu naftu do rafinerije u Pančevu. To je davno trebalo uraditi i imati alternativni pravac snabdevanja naftom. Nemamo cevovode ni iz Konstance u Rumuniji ni iz Bugarske za snabdevanje rafinerije u Pančevu. To znači da moramo uvoziti gotove derivate, ali ne očekujem nikakve nagle skokove cena na tržištu derivata Srbije.
Berzanska roba
Rakić objašnjava da su naftni derivati berzanska roba čija cena se formira na osnovu cena sirove nafte na svetskim berzama, te da u narednih šest do osam meseci ne očekuje nikakve poremećaje ni poskupljenja na pumpama u Srbiji.
- Nema nikakvih poremećaja na tržištu derivata, nema redova na pumpama, nema gužvi i ne očekujem da će ih biti u sledećih šest do osam meseci. Naše cene se formiraju na nivou cena naftnih derivata na Đenovskoj berzi i zavise od kretanja cena nafte na svetskim berzama. Umesto nafte "Janafovim" naftovodom, moraćemo da dopremamo gotove derivate kopnenim putem iz Mađarske, Rumunije, Bugarske i Makedonije. Makedonija bi derivatima mogla da snabdeva jug Srbije, mađarski MOL sever i zapad, a istočni deo Rumunija iz njenih rafinerija. To bi bile logističke alternativne rute snabdevanja Srbije derivatima u narednih šest do osam meseci. Do tada se mogu desiti i neke promene u vlasničkoj strukturi NIS, što je stvar pregovora - ističe Rakić.
Milan Rakić, predsednik Udruženja privatnih benzinskih pumpi, kaže da je jedini problem koji trenutno postoji plaćanje pojedinim vrstama platnih kartica.
- Ni to nije neki veliki problem jer funkcioniše domaća "dina" kartica. A i inače je bio mali procenat plaćanja naftnih derivata na pumpama karticama, između 10 i 12 odsto ukupnog prometa - ističe Rakić.
Prema nekim najavama, juče je trebalo da bude održana sednica odbora direktora NIS, ali do zaključenja ovog broja nikakvih zvaničnih informacija o tome nije bilo. Najavljen je i dolazak predsednika Upravnog odbora "Gaspromnjefta" Aleksandra Djukova, koji bi u Srbiji trebalo da boravi nekoliko dana.
JANAF obustavio poslovanje sa NIS-om
Hrvatska kompanija "Jadranski naftovod" (JANAF) saopštila je da obustavlja poslovanje sa NIS pošto nije dobila licencu potrebnu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte, čime je od 8. oktobra prestala mogućnost dalje realizacije ugovorenih aktivnosti.