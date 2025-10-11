Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da je NIS spreman dočekao sankcije SAD i da Rusija neće okrenuti leđa Srbiji u ovoj situaciji.

- Oni imaju zaliha, imaju i mogućnost da se snađu. U svakom slučaju, mislim da ne treba očekivati nestašice i uzbune na tržištu, ugrožavanje energetske stabilnosti Srbije - kazao je Bocan-Harčenko za RT Balkan.

On je ponovio da je "Gasprom" pouzdan partner i da "ruska strana nema nameru da u ovoj situaciji okrene leđa Srbiji".

- U sklopu naše bilateralne saradnje Srbija će biti energetski stabilna kao i do sada - poručio je Bocan-Harčenko.