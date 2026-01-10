Slušaj vest

Američki automobilski gigant General Motors objavio je da će otpisati šest milijardi dolara u okviru smanjenja proizvodnje električnih vozila i baterija.

Kompanija je takođe najavila dodatni trošak od 1,1 milijardu dolara zbog restrukturiranja poslovanja u Kini. GM-ov konkurent, Ford, nedavno je takođe signalizirao da planira otpis u poslovanju sa električnim vozilima, u iznosu od čak 19,5 milijardi dolara.

Nakon Teslinog uspeha, veliki američki proizvođači automobila uložili su velike sume novca u proširenje ponude električnih vozila, uključujući popularne kamionete. Međutim, američki kupci i dalje preferiraju vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem i hibridne modele.

Prodaja električnih kamioneta nije ispunila očekivanja, a dodatni udarac bio je ukidanje poreskog podsticaja za kupovinu električnih vozila od 7.500 dolara.

GM je prvobitno planirao da uloži 35 milijardi dolara u električna vozila do 2025. godine kako bi dostigao proizvodni kapacitet od milion vozila godišnje. Sada kompanija namerava da se fokusira na smanjenje troškova za nove modele električnih vozila, sa posebnim akcentom na nove tehnologije baterija.