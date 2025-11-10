Slušaj vest

Ističe vreme da se reši pitanja NIS-a. Da li će ključni pomak biti napravljen ove nedelje, nakon što je najavljeno pismo Vašingtonu u kojem ćemo tražiti izuzeće od sankcija na nekoliko meseci. Da li možemo da očekujemo pozitivan odgovor?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade, Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku, kao i Saša Gajović, novinar.

Ibro Ibrahimović Foto: Kurir Televizija

Ibrahimović: Srbija vodi najtežu i najmudriju politiku u Evropi

Ibrahimović kaže da se interesi velikih, globalnih sila prelamaju o leđa Srbije:

- Srbija vodi najtežu bitku u Evropi, ali i najmudriju politiku. Ne biramo strane, branimo svoje interese. Takvu politiku svi zajedno treba da podržimo. U svetu gde itneres vodi politiku, teško je balansirati između istoka i zapada, ali nama to polazi za rukom godinama - navodi Ibrahimović.

On ističe i da se u poslednje vreme ne može primetiti prisustvo PR službi kada su u pitanju obraćanja državnika, već se čak i svetski lideri građanima obraćaju direktno, putem društvenih mreža.

- Tramp putem društvene mreže X najavljuje svoje poteze i svoje odnose sa Kinom, Rusijom i Evropom. Od kada je on došao na vlast ništa nije isto. Njegove odluke i politika se menjaju svakodnevno. Kada on nastupi na društvenim mrežama, čovek ne zna da li će to važiti i sutra. Konačno se najveći globalni sukob između SAD i Kine usmerava, vidimo varinske ratove i gomilanje brodova na Pacifiku. Ulazimo u rasplet, a voleo bih da ne bude ratni već putem razgovora - kaže Ibrahimović.

Ibrahimović navodi da je sada najbitnije da Srbija obezbedi energetsku nezavisnost, a on smatra da smo na dobrom putu da to i učinimo.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

Đurić: Americi izuzeće od sankcija nije u interesu

Đurić kaže da Evropa aktivno pomaže Mađarskoj da izbegne sankcije, ali u slučaju Srbije je zabrinjavajuće odbijanje kupovine Lukoil:

- Poenta nisu sankcije, već zamrzavanje ruske imovine. Mi tehnički ne možemo da otkupimo od Rusa, jer transfer neće biti omogućen dok se sankcije ne ukinu, to predstavlja problem jer onda Rusi nemaju razlog da ga prodaju. Amerika ne dozvoljava da Rusija sada dobije neku veću finansijsku pomoć, zato je i Lukoil stopiran - kaže Đurić.

Đurić kaže da Amerikanci moraju da odobre prodaju, a oni očigledno imaju energetski interes koji nema veze sa ratom u Ukrajini, pa je Tramp i povećao eksploataciju nafte, a vidimo i pritiske na Venecuelu i Nigeriju.

- Amerika želi da postane dominantan energetski faktor pre svega u evropi, ali i da smanji uticaj Rusije. Izuzeće od sankcija nije u interesu Amerike - kaže Đurić.

Foto: Kurir Televizija

Gajović: Srbija će verovatno dobiti deo energetskog kolača zbog odnosa sa Mađarskom

Gajović kaže da je njegov utisak da Tramp želi kakav-takav mir sa Rusijom:

- Sa obzirom da mu sve ovo do sada nije uspevalo na najdirektniji način, vidimo informacije da Lavrov koji je trebao da napravi kontakt sa Putinom i da pripremi sastanak Putina i Trampa nije odgovorio obavezama i to je puklo. Tramp je poslednjih meseci polako ali sigurno pokazao da nema poverenja u lidere Evrope - kaže Gajović.

Gajović kaže i da baš zato smatra da je Trampov potez sa Orbanom bio dobar po njega, jer pokušava da preko Orbana ima uticaj na Rusiju:

- Orban je dokazani rusofil, navija za Rusiju. To je jedan put za koji se Tramp opredelio, a za uzvrat dozvolio Mađraskoj energetski protok. U Ukrajini je zamrzavanje uveliko počelo jer je Rusija uništila mnoge rafinerije i energetske izvore - kaže Gajović.

1/6 Vidi galeriju Vučić i Orban u Budimpešti Foto: Video plus printscreen

On kaže da vidi po informacijama i medijima da Srbija mnogo uzda u mađarsku, sa obzirom na nikada bolje odnose sa ovom državom, pa kaže da će se verovatno ispostaviti da Srbija može da dobije deo energetskog kolača zbog odličnih odnosa Orbana i Vučića:

- Ne samo da su u telefonskom kontaktu svakodnevno, iz sata u sat, već se i često susreću - kaže Gajović.

