- Nakon dve nedelje smo ponovo u Negotinu. Kao što smo i obećali našim privrednicima, poljoprivrednicima, vinarima, preduzetnicima da ćemo se sresti sa druga dva ministarstva i u saradnji s njima u budućnosti možemo brže i lakše rešiti ove probleme koji su prisutni u njihovom poslovanju i rešiti izazove sa kojima se susreću, kako bi mogli da prošire i svoja poslovanja, ali i ukupne kapacitete svoje proizvodnje. Mi jesmo predstavnici tri ministarstva, ali smo jedan tim Vlade Srbije koji sprovodi politiku Aleksandra Vučića - rekla je ministarka.