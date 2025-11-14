Slušaj vest

Ona je naglasila da je isto veče razgovarala sa zaposlenima koji su ostali na ulici nakon što su ostali bez posla u kompaniji "Kentaur Balkans".

- To je bio jedan nekorektan potez danske kompanije. Oni su vrlo nekorektno postupili prema zaposlenima. Nisu ispoštovali ni Zakon o radu, ta pitanja će se ispitivati pred našim institucijama. Ukoliko postoje prekršaji biće sankcija. U to sam uverena.

Ministarka je navela da je cilj Ministarstva privrede i predsednika Aleksandra Vučića da se svakom zaposlenom obezbede radna mesta.

-To je naš ključni zadatak da svima koji su ostali bez posla u toj fabrici pružimo ruku i stručnu pomoć što se tiče određenih prava. Aktivno radimo na tome da im nađemo radno mesto. Ja ću i sledeće nedelje boraviti ponovo u Vranju. To veče su prisutne kompanije, njih 9, 10, izrazilo nameru da njih 100 zaposli. Tamo je i velika nemačka kompanija koja se bavi obućarskom delatnosti, a sa njima smo jutros rano imali jedan onlajn sastanak šta je to neophodno što država treba da uradi da bi svoju proizvodnju proširili. Došli smo do nekih vrlo konkretnih zaključaka koje ćemo u narednim danima i mi kao država pokušati da ispoštujemo- rekla je potpredsednica Vlade.

Kako dalje govori, u kontaktu je sa bivšim zaposlenima fabrike „Kentaur“.

-Svi ćemo mi biti uz njih dok ne nađu radno angažovanje. Privredni ambijent u Vranju i broj privrednih subjekata i potencijali su takvi da postoji potreba za radnom snagom. Očekujem da ćemo u najkraćem mogućem roku na zahtev predsednika potruditi se da svaki zaposleni koji je ostao bez posla u toj kompaniji. Koliko sam obaveštena još nisu zaposlenima dali rešenje otkaza ugovora o radu, a da su već odjavljeni što takođe smatra neprofesionalnim i to nije u skladu sa zakonom, što očekujem da će nadležne službe ispitati- zaključila je.