- Naš cilj je intenziviranje ekonomske saradnje i povećanje spoljnotrgovinske razmene. Brojke već pokazuju da će ove godine ekonomska razmena biti viša, imajući u vidu da je za prvih devet meseci ostvareno već 1,1 milijardu evra, dok je 2024. godine ta razmena ukupno iznosila 1,4 milijarde evra. Kako bismo privrednike dodatno povezali, uz podršku predsednika Vlade Hristijana Mickovskog, 3. decembra u Skoplju organizovaćemo veliki Biznis forum na kom ćemo razgovarati o daljem unapređenju saradnje, ali i o plasmanu srpskih i makedonskih proizvoda na tržištima obe zemlje, za šta postoje značajni potencijali - rekla je Adrijana Mesarović.