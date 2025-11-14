Gabrijela već dvaput dobila pomoć države od milion dinara: Ministarka Mesarović najavljuje još 134 miliona za žene na selu
Drugu godinu za redom Ministarstvo privrede, kako je rekla Mesarović, raspisuje konkurs program Žene na selu, za podršku vrednim ženama koje proizvode u ruralnim područjima.
-Gabrijela je vlasnika Marčonis picerije u Sutjesci, u Sečnju. Pravi primer žena koje smo želeli da kroz te konkurse podržimo. Pravi se proizvodnjom pice i drugih prehrambenih proizvoda. Pokrenuli su i proizvodnju ćevapa i drugih mesnih proizvoda. Time unapređuju ukupan obim poslovanja i otvaraju mogućnost za nova zaposlenja. Ono što sam ponosom ističem je da je gospođa Gabrijela dva puta uzastopno, 2024. i 2025, korisnik sredstava Ministarstva privrede, koji je iniciran od strane predsednika Aleksandra Vučića, u ukupnom iznosu nešto manje od milion dinara. Iz sredstava su nabavili opremu koja im je automatizovala u celosti proces proizvodnje i olakšala. Oni su picerija koja radi samo onlajn dostavu u Sečnju. Od meštana čujem da su jedni od najukusnijih. Gospođa Gabrijela je dobila 100 posto bespovratnih sredstava koje nikada neće vratiti državi - rekla je Mesarović.
Šaru se zahvalila Ministarstvu privrede i opštini.
- Sve nam je olakšano. Imamo novu peć, mešalicu, a treba da dobijemo i frižider i nove stolove. Zahvaljujem se i prijateljima - navela je Šaru.
Mesarović je najavila dodatnu podrška ženama preduzetnicama koju je inicirao predsednik Vučić.
-Proširujemo ukupan konkurs koji smo raspisali pre nekoliko nedelja, do milion i po bespovratnih sredstava, dok ćemo 50 posto finansirati preko Fonda za razvoj ili iz sopstvenih sredstava, ako preduzetnica ima. Vladalo je ogromno interesovanje. Mi smo program svega nekoliko dana držali otvorenim. Sada će 134 miliona dinara sredstava biti dodato. Već od ponedeljka pozivam sve da apliciraju i iskoriste pomoć države.
Biznis Kurir