-Gabrijela je vlasnika Marčonis picerije u Sutjesci, u Sečnju. Pravi primer žena koje smo želeli da kroz te konkurse podržimo. Pravi se proizvodnjom pice i drugih prehrambenih proizvoda. Pokrenuli su i proizvodnju ćevapa i drugih mesnih proizvoda. Time unapređuju ukupan obim poslovanja i otvaraju mogućnost za nova zaposlenja. Ono što sam ponosom ističem je da je gospođa Gabrijela dva puta uzastopno, 2024. i 2025, korisnik sredstava Ministarstva privrede, koji je iniciran od strane predsednika Aleksandra Vučića, u ukupnom iznosu nešto manje od milion dinara. Iz sredstava su nabavili opremu koja im je automatizovala u celosti proces proizvodnje i olakšala. Oni su picerija koja radi samo onlajn dostavu u Sečnju. Od meštana čujem da su jedni od najukusnijih. Gospođa Gabrijela je dobila 100 posto bespovratnih sredstava koje nikada neće vratiti državi - rekla je Mesarović.