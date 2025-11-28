Slušaj vest

Giorgio Armani SpA priprema se da imenuje novi upravni odbor dok italijanska modna kuća jača svoj menadžerski tim nakon smrti svog osnivača, tvrde izvori upoznati sa situacijom.

Prema njihovim navodima, obnovljeni odbor mogao bi biti predstavljen već danas, ali insistiraju na anonimnosti jer informacije nisu javne. Portparol kompanije Armani odbio je da komentariše buduće planove kompanije.

Porodično preuzimanje

Armanijevi naslednici, predvođeni njegovim dugogodišnjim partnerom i predsednikom kompanije Leom del’Orkom, nastoje da održe kontinuitet poslovanja nakon smrti legendarnog dizajnera, koji je preminuo u septembru u 91. godini. Đuzepe Marsoći, veteran kompanije sa 23 godine iskustva, imenovan je prošlog meseca za generalnog direktora.

U sadašnjem upravnom odboru nalaze se Del’Orko, Marsoći i zamenica predsednika Silvana Armani, koja vodi ženski dizajn. Među članovima dominira porodica, pa su tu i osnivačeva sestra Rozana Armani, njegov sestrić Andrea Nikola Kamerana i nećaka Roberta Armani, kao i Federiko Markeći, osnivač Yoox-a, prema poslednjim podacima Privredne komore u Milanu.

Ko će dobiti 15% imperije?

Stručnjaci iz sveta luksuza pomno prate odluku o tome ko će kupiti inicijalnih 15% vlasničkog udela u Armaniju, kako je predviđeno testamentom osnivača.

Kompanija L’Oreal SA, koja ima licencu za Armanijeve proizvode iz oblasti parfema, šminke i nege kože do 2050. godine, navedena je kao jedan od tri najizvesnija kupca. Pored nje, tu su i dugogodišnji partner za naočare EssilorLuxottica SA i luksuzni gigant LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.

Ko god bude izabran, biće to prvi veliki korak u novoj fazi Armanijeve poslovne strukture i signal kojim će se odrediti put kojim modna imperija nastavlja dalje bez svog osnivača.