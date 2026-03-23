Moratorijum i smanjenje mesečnih rata mogu privremeno olakšati otplatu kredita, ali istovremeno utiču na mogućnost budućeg zaduživanja, iako mnogi građani toga nisu svesni.

Svi koji su koristili olakšice Narodne banke Srbije kako bi sebi omogućili lakšu otplatu obaveza, treba da znaju da se te promene evidentiraju u Kreditnom birou. To je donekle očekivano, jer ako ste tražili moratorijum ili manju ratu, pretpostavlja se da imate poteškoća u vraćanju kredita. U praksi to znači da, dok koristite ove olakšice, nemate mogućnost da podignete novi kredit, jer će vam zahtev biti odbijen.

- Iznenadio me je poziv banke sa pitanjem službenice da li imam poteškoće u otplati stambenog kredita i da li mi trebaju "olakšice". Kada sam odgovorila da nisam zainteresovana, gospodja sa druge strane me je ljubazno obavestila da ukoliko se ipak odlučim trebalo bi da znam da će se to zabeležiti u Kreditnom birou - kaže Maja S.iz Beograda.

Na dodatno pitanje šta to konkretno znači, objašnjeno joj je da tokom perioda korišćenja olakšica neće moći ponovo da se zadužuje.

Podsetimo, mere Narodne banke Srbije namenjene su građanima koji imaju kredite i privremeno se suočavaju sa finansijskim poteškoćama. One su pre svega predviđene za one koji su zbog pada prihoda, privremenih problema ili vanrednih okolnosti u nemogućnosti da redovno izmiruju obaveze prema banci. Ove olakšice usvojene su 11. septembra, a primenjuju se od 15. oktobra 2025. godine.

- Trebalo bi da banke obaveštavaju klijente o svim prednostima, ali i o zamkama ličnih finansija svojih klijenata - kaže urednik ekonomske rubrike u “Večernjim novostima” Dušan Stojaković.

- Možda neke to i čine, ali način komunikacije je nevidljiv. Narodna banka Srbije zaista se trudi da građane obaveštava o svim povoljnostima, ali i rizicima u bankarstvu. Banke uglavnom na svojim portalima u nekim zabačenim kategorijama imaju zapisano kada se klijent upisuje u Kreditni biro i verovatno misle da je to dovoljno. Ipak, ne bih krivicu prebacivao na bankare. Mislim da svaki građanin kada donosi odluku o zaduživanju mora da odvoji malo vremena da se informiše o tome kakve bi posledice mogao da ima zbog uzimanja nekog bankarskog proizvoda. Kako na sajtu NBS, tako i na portalu matične banke.

On ističe da je važno da svaki klijent postavi jednostavno pitanje bankaru, šta dobija, a šta gubi korišćenjem olakšica.

- Kažu da su krediti bankarski proizvodi koji donose nekoliko dana zadovoljstva, a potom postaju višemesečni ili višegodišnji teret. Zato je pre pozajmljivanja potrebno uraditi domaći zadatak i isplanirati na duži rok kakvo će vam biti finansijsko stanje. Mi moramo da brinemo o našim finansijama. To nije zadatak bankara, jer oni su prodavci i njihov cilj je da vam prodaju robu, u ovom slučaju novac, i da na njoj dobro zarade.

Stojaković dodaje da bi Narodna banka Srbije, kao regulator, mogla dodatno da obaveže banke da jasnije i transparentnije informišu klijente o rizicima upisa u Kreditni biro.

- Samo označavanje nekog građanina kao kreditno nesposobnog ne znači samo “žigosanje” i zaštitu banaka. Ono je i što je najvažnije i zaštita građana da sputaju prekomerno zaduživanje. Bolje da vas upišu u Kreditni biro i onemoguće vas da uzmete neki keš ili auto-kredit, a da zbog njega ostanete bez stana. Upravo ovakvi primeri vraćaju nas na ključno, građani moraju da se pripreme za svaki odlazak na šalter, pogotovo kada su krupne odluke u pitanju.