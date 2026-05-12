Kako bi unapredilo odnose sa Briselom, novo mađarsko rukovodstvo planira da zemlja do kraja decenije uvede evro. Ipak, zbog slabe ekonomije i ograničenog vremenskog okvira, stručnjaci upozoravaju da taj proces neće biti jednostavan.

Novi premijer Mađarske Peter Mađar nastoji da vrati zemlju u glavni tok Evropske unije i ubrzano preduzima mere kako bi popravio odnose koji su narušeni tokom dugogodišnje vlasti Viktora Orbana. Jedan od važnih ciljeva te politike jeste da Mađarska do kraja decenije ispuni uslove za pristupanje evrozoni.

Međutim, pojedini u zemlji, među njima i guverner centralne banke, smatraju da je taj rok previše optimističan, imajući u vidu da Orbanova vlada iza sebe ostavlja usporenu ekonomiju i ozbiljne fiskalne probleme. Ipak, ako se proces pristupanja evru sprovede pravilno, Mađarska bi mogla da ostvari velike prednosti.

Povratak pod okrilje Evropske unije

Ispunjavanje kriterijuma za usvajanje evra predstavljaće ozbiljan izazov za novu vlast. Stranka Tisa, koju predvodi Mađar, nema mnogo prostora za dodatnu potrošnju i sprovođenje reformi, posebno u okolnostima trenutne krize na Bliskom istoku, ocenjuje Sili Tan iz analitičkog sektora britanske medijske grupe "Ekonomist".

- Ne očekujemo uvođenje evra u sledećoj deceniji - kaže Tan za DW.

Ipak, Tisa ima snažan motiv za taj potez. Vraćanje Mađarske u mejnstrim Evropske unije, nakon perioda u kojem ju je Orbanova politika udaljila ka "iliberalnoj" periferiji, predstavljalo je jedan od glavnih elemenata izborne kampanje te stranke. Ulazak u evrozonu dodatno bi ojačao takvu političku poruku.