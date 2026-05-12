ProCredit banka podržala je organizaciju 14. Foruma privrednika Čačka, jednog od najznačajnijih poslovnih događaja u ovom delu Srbije, koji je okupio predstavnike privrede, lokalne samouprave i poslovne zajednice sa ciljem jačanja saradnje i unapređenja lokalnog ekonomskog ambijenta. Na svečanosti, koju Forum privrednika tradicionalno organizuje na Dan udruženja, dodeljene su tradicionalne nagrade za poslovnu izuzetnost, postignut uspeh i doprinos lokalnom razvoju, kao i specijalne nagrade i priznanja.

Nagrada za poslovnu izuzetnost ove godine dodeljeno je liderima lokalne ekonomije – „Kompaniji Sloboda" i Specijalnoj bolnici Gornja Trepča, koje su svojim rezultatima i dugogodišnjim radom dale značajan doprinos razvoju lokalne ekonomije i zajednice. Uručena su i tri Specijalna priznanja pojedincima koji su svojim radom unapredili društveni život grada: Ljiljana Avramović nagrađena je za trajni doprinos osnaživanju žena i razvoj preduzetništva, profesor Slavoljub Nikolić za decenijski rad na polju muzičke kulture i Ivan Čvrkić za izuzetan doprinos razvoju sporta i turizma. Događaj je bio i prilika da se predstave dosadašnji rezultati Foruma privrednika Čačka, kao i planovi i inicijative usmerene ka daljem razvoju preduzetništva i podršci malim i srednjim preduzećima.

Predsednik Skupštine Foruma Adam Zimonjić poručio je da Forum već 14 godina služi kao važna platforma za povezivanje poslovne zajednice, kroz saradnju više privrednih i preduzetničkih udruženja koja zajednički rade na unapređenju poslovnog okruženja u regionu. "Naše inicijative, od zaštite životne sredine do zagovaranja zakonskih promena za mala i srednja preduzeća, imaju jedan cilj - unapređenje privrednog ambijenta i svakog segmenta naše društvene zajednice", zaključio je Zimonjić. Ispred ProCredit banke prisutnima se obratila Sanja Jović, direktorka filijale ProCredit banke u Čačku, koja je istakla značaj kontinuirane podrške lokalnoj privredi i preduzetnicima.

„Verujemo da snažna lokalna privreda nastaje kroz partnerstvo, razmenu znanja i dugoročnu podršku kompanijama koje svojim radom doprinose razvoju zajednice. ProCredit banka je posvećena saradnji sa privrednicima i preduzetnicima širom Srbije, a posebno nam je važno da budemo prisutni u lokalnim sredinama i podržimo inicijative koje podstiču održiv razvoj i povezivanje poslovne zajednice“, izjavila je Sanja Jović, direktorka filijale ProCredit banke u Čačku. Svečanost su umetničkim programom obogatili mladi frulaš Filip Tiosavljević i hor privrednika "Horum", dodatno naglašavajući značaj zajedništva i saradnje koji Forum neguje već 14 godina.

O ProCredit Bank Srbija: ProCredit banka je nemačka, razvojno orijentisana banka za Istočnu i Jugoistočnu Evropu, posvećena podršci mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i fizičkim licima, s ciljem podsticanja ekonomskog rasta i održivog razvoja. Do danas, ProCredit banka je investirala preko 5,7 milijardi evra u Srbiji, od čega preko 85% čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Istovremeno, kao podrška ekonomskom rastu i održivom razvoju, banka poseban značaj pridaje odgovornom bankarstvu, promovisanju ulaganja u projekte iz oblasti energetske efikasnosti i razvijanju kulture štednje među svojim klijentima. ProCredit banka je član ProCredit Grupe, grupe finansijskih institucija koje posluju u mnogim zemljama širom sveta. Jedini akcionar ProCredit banke u Srbiji je ProCredit Holding sa sedištem u Frankfurtu.