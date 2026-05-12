Rast cena nafte i gasa, poremećaji u lancima snabdevanja i globalne krize već utiču na poskupljenje hrane širom sveta, a posledice bi u narednim mesecima mogle snažnije da pogode i evropsko, ali i srpsko tržište, upozoravaju ekonomisti. Profesor Slobodan Aćimović rekao je da je veći udar na cene hrane izazvao početak rata u Ukrajini 2022. godine, ali je upozorio da bi i nova kriza mogla ponovo da podstakne rast inflacije.

Posledice krize u Iranu i blokade Ormuskog moreuza još se ne osećaju u velikoj meri u nemačkim supermarketima, ali su cene hrane u Nemačkoj u poslednjih šest godina već porasle za oko 40 odsto.

Potrošači imaju osećaj da je sve mnogo skuplje zato što hrana poskupljuje još od pandemije korone. Dodatni pritisak na cene hrane tek sledi, jer su nafta i gas već poskupeli za oko 30 odsto, što direktno utiče i na cenu veštačkog đubriva.

Stručnjaci u Nemačkoj procenjuju da taj cunami cena hrane stiže otprilike sa šest meseci zakašnjenja.

On je dodao da u Nemačkoj domaćinstva za hranu izdvajaju oko 14,2 odsto budžeta, dok najveći deo troškova odlazi na stanovanje i energente.

Profesor Slobodan Aćimović rekao je da svet već godinama živi u uslovima takozvane troškovne inflacije.

- Imamo povećanje troškova, a samim tim to ide na inflaciju - rekao je Aćimović.

On je naveo da su energenti ključni faktor rasta cena hrane, ali da značajan uticaj imaju i logistika, transport i poskupljenje đubriva.

- Na nekih 70, možda čak i 80 odsto vrednosti đubriva utiče gas. Ako je taj gas poskupeo, onda će i cene đubriva ozbiljno porasti - objasnio je Aćimović.

Prema njegovim rečima, posledice se neće osetiti odmah, jer su prolećna setva i nabavka đubriva već realizovane po starim cenama, ali bi veći udar mogao da usledi tokom jesenje setve.

- U ekonomiji uvek imamo taj vremenski efekat pomeranja. Neće doći do rasta odmah - naveo je Aćimović.

Cene nafte

Govoreći o cenama nafte, ocenio je da se tržište suočava sa velikim disbalansom između ponude i tražnje.

- Na globalnom nivou imate dvadeset odsto dizbalansa između ponude i tražnje nafte - istakao je Aćimović i dodao da očekuje da bi cena nafte mogla da se stabilizuje na nivou od 80 do 85 dolara po barelu, ukoliko se sukob na Bliskom istoku relativno brzo okonča.

Ključni uslovi za ekonomsku stabilnost u Srbiji

Podsetio je da je veći udar na cene hrane izazvao početak rata u Ukrajini 2022. godine, ali je upozorio da bi nova kriza mogla ponovo da podstakne rast inflacije.

- Vrlo je moguće da inflacija ponovo obeleži 2026. godinu, ali ne verujem u dvocifrene procente - ocenio je Aćimović.

Kao ključne uslove za očuvanje ekonomske stabilnosti u Srbiji naveo je stabilno snabdevanje energentima, dugoročni ugovor za gas i nastavak podrške privredi.

- Bolje je da idemo sa subvencionisanjem određenih troškova nego da dozvolimo da nam inflacija poraste - poručio je Aćimović.