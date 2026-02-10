Slušaj vest

Ovo priznanje dolazi kao potvrda partnerstva zasnovanog na realnim potrebama zajednice i saradnji sa organizacijama koje svakodnevno rade na terenu. Samo tokom prošle godine Nestlé je socijalno ugroženim građanima širom Vojvodine, u saradnji sa Bankom hrane Vojvodine, donirao svoje proizvode u vrednosti oko 7 miliona dinara.

Pored saradnje sa Bankom hrane, kompanija u Vojvodini pruža podršku i udruženjima koja rade sa osetljivim grupama stanovništva, kao što su Društvo multiple skleroze Vojvodine i Savez distrofičara Vojvodine, doniranjem proizvoda iz svog portfolija za sportske susrete i aktivnosti namenjenih osobama sa invaliditetom.

- Za Banku hrane Vojvodina, saradnja sa Nestlé ima posebnu vrednost jer se zasniva na kontinuitetu i jasnom razumevanju potreba na terenu. Donacije koje se realizuju kroz ovu saradnju omogućavaju nam da redovno i pravovremeno obezbedimo pomoć socijalno ugroženim građanima širom Republike Srbije. Reč je o podršci koja nije jednokratna, već sistemska – podršci koja značajno jača kapacitete naše mreže i organizacija sa kojima svakodnevno sarađujemo - istakao je Srđan Budimčić, predsednik Banke hrane Vojvodina.

Zahvalnica Crvenog krsta Vojvodine predstavlja potvrdu saradnje koja se gradi kroz konkretne aktivnosti i dugoročnu prisutnost na terenu. Povodom obeležavanja velikog jubileja, 150 godina postojanja Crvenog krsta Srbije, priznanja su uručena na svečanom gala koncertu održanom u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. U vremenu u kojem su potrebe najugroženijih sve izraženije, ovakva partnerstva između humanitarnih organizacija i privatnog sektora predstavljaju važan oslonac lokalnim zajednicama i doprinose stvaranju održivih modela podrške onima kojima je pomoć najpotrebnija.