– Naša poreska stopa na dohodak građana iznosi 10 odsto . U Srbiji nema razlike da li ste samac ili živite sa više članova porodice, zbog čega bi se drugačije tretirali obveznici. Postoje neka oslobođenja i odnose se na sve, i to su olakšice određene u apsolutnom iznosu, odnosno za zaradu od oko 30.000 dinara. Na to se ne plaća samo porez, ali se plaćaju doprinosi. Dakle, da podsetimo na zaradu se plaća porez i tri vrste doprinosa. Ako pričamo o oslobođenju od plaćanja, onda se ono odnosi samo na taj porez koji je 10 odsto, a doprinosi se plaćaju na kompletnu sumu i na, recimo, tih 30.000 dinara zarade – objašnjava Pap.

– To je stvar poreske politike koja određuje i poresku stopu i određene olakšice. Očigledno da ove nabrojane kategorije u zemljama EU spadaju u red poreskih olakšica za određena lica. Pokušajte samo da zamislite kako bi, recimo, takve stvari mogle da se utvrde kod nas, da bi postojale različite olakšice za različite kategorije obveznika. Vrlo komplikovano, pa je stoga svaka individualizacija bilo čega ozbiljna stvar. Jer, recimo, kako bi poslodavac kod nas došao do podatka jesam li ja samac ili živim u braku, a ako sam u braku da li sam venčan ili ne... Veoma teško bi to moglo da se uradi kod nas. Drugo, nemamo dovoljno ni poreskih inspektora – smatra Pap, pretpostavljajući da u državama EU koje to uređuju na ovakav način postoji pouzdana evidencija o svakom obvezniku.