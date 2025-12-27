Slušaj vest

Vlasnik traži 25.000 evra za imanje, uz koje dolazi i oko hektar obradivog zemljišta. Objavu je za kratko vreme komentarisalo više od 200 korisnika.

Vlasnik je naknadno u svojim odgovorima na komentare objasnio da kuća ima priključke za vodu, struju i kanalizaciju, ali da su potrebna dodatna ulaganja. Objasnio je da je reč o kući u selu koja je loše povezana javnim prevozom bez ličnog automobila, iako postoji autobuska linija, čiji tačan red vožnje vlasnik nije dao.

"Dedino imanje nije na prodaju“

„Srećno sa prodajom, ovo je pogodba. Ja sam iz Dalmacije, garaža ovde toliko košta, sama zemlja vredi duplo više“, „Tužno. Reći ću, ali to rade oni koji ne zarađuju novac... već nasleđuju i poklanjaju besplatno“, „Ovo je skoro besplatno. Ko god kupi i mesto mu odgovara, biće dobro. Lično, lepo je, sama zemlja vredi duplo više“, „Dedino imanje nije na prodaju“, „Prelepa kućica. Vidi se da je neko tamo ostavio srce“, „Zašto prodajete tako lepo imanje i tako jeftino, ako ste ga nasledili od oca ili dede, treba da ga čuvate kao svoje oči“, „Čuvajte svoje korene. Odakle si, gad, to nije na prodaju. Bolje je samo srušiti nego prodati, greh je i sramota prodati dedino imanje“, bili su neki od komentara.

