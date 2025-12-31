Slušaj vest

Godina 2025. označila je trenutak kada je Srbija načinila korak iz snova u stvarnost. Izašli smo iz faze „I have a dream“ i ušli u fazu „We make it happen“. Planovi su postali projekti, vizije su prerasle u gradilišta, a ideja o međunarodnoj izložbi u Beogradu dobila je svoje prve, opipljive konture. Na današnji dan, 31. decembra, Srbija neće samo ispratiti 2025. kao godinu uspešnih primera već će ući u poslednjih 500 dana do otvaranja prve međunarodne izložbe na Zapadnom Balkanu. Odbrojavanje je počelo.

Tokom 2025. Srbija je već pokazala šta ume. Na Svetskoj izložbi Ekspo 2025 u Osaki, pod sloganom „Društvo igre“, predstavila se u paviljonu inspirisanom Velikim ratnim ostrvom, simbolom prirode, obnove i održivosti. Arhitektonski koncept „Plutajuća šuma“ spojio je elemente vode, zemlje i drveta u jedinstvenu celinu, ostavljajući utisak da je priroda sama podigla paviljon. Unutrašnji prostor bio je osmišljen kao interaktivna šetnja kroz reke, šume i gradove Srbije, uz svetlosne i zvučne projekcije koje spajaju tradiciju i tehnologiju. Srpski paviljon osvojio je srebrnu medalju za razvoj teme u kategoriji samostalno izgrađenih paviljona do 1.500 m², kao i nagradu za najbolju tehnološku integraciju, čime je potvrđen kao jedan od najinovativnijih koncepata na čitavoj izložbi. Više od milion posetilaca srpskog paviljona u Osaki proživelo je Srbiju svim čulima: kroz svetlost, zvuk, pokret i ukus. Za njih, Srbija je postala zemlja koja inspiriše, spaja i stvara, mesto gde se tradicija i budućnost susreću u istom ritmu. Bio je to jasan poziv svetu: Vidimo se u Beogradu 2027!

Rame uz rame sa čuvenim Mjaku Mjakuom, maskotom Ekspa u Osaki koja je osvojila srca posetilaca širom sveta, stajale su i srpske maskote, dečak i devojčica, simboli igre, radoznalosti i mašte, premijerno predstavljene svetu upravo u aprilu ove godine u Japanu. Obučeni u kostime inspirisane srpskom tradicijom i motivima igre, osvojili su publiku svojom vedrinom i energijom, donoseći duh budućeg domaćina koji spaja nasleđe i savremenost, maštu i inovaciju. Njihovi osmesi i boje predstavljaju novu generaciju Srbije, otvorenu, kreativnu i povezanu sa svetom. Kako god da će se zvati – Rastko i Milica, Sava i Nada ili možda Momčilo i Tamara – ove maskote nisu samo znak prepoznavanja izložbe, već njen zaštitni lik i vesnici duha igre koji povezuje generacije.

Godinu 2025. obeležila su i dva velika svetska imena. Jusein Bolt, najbrži čovek planete, postao je brend ambasador izložbe i oličenje njene energije, snage i duha igre. U septembru mu se pridružio Džeki Čen, legendarni glumac koji svojim delom povezuje istok i zapad, tradiciju i savremenost. Zajedno su postali lice globalne priče o povezivanju, dokaz da Srbija ne gradi samo prostor za izložbu, već scenu na kojoj svet postaje jedna zajednica.

Početkom leta, Beograd je postao tačka okupljanja sveta, kao domaćin prvog sastanka za planiranje međunarodnog učešća (IPM). U prestonicu je tom prilikom stiglo više od 400 delegata iz 154 zemlje, koji su zajedno radili na postavljanju osnova buduće saradnje i učešća na izložbi. Taj događaj, najveći diplomatski skup ikada održan u Srbiji, bio je prvi veliki test naše sposobnosti da budemo domaćini svetu i položili smo ga sa najvišom ocenom. Sa još većim elanom spremamo se za naredni susret koji će uskoro ponovo okupiti svet u Beogradu.

Kako bi se duh Ekspa osetio mnogo pre nego što se otvore kapije 2027. godine, u julu ove godine u Beogradu je otvoren Ekspo 2027 Plejgraund, interaktivni prostor u Hali 5 Beogradskog sajma, površine više od 2.500 kvadratnih metara. Osmišljen kao laboratorija igre, znanja i susreta, ovaj multimedijalni prostor predstavlja živu viziju onoga što će svet videti 2027. godine. U Ekspo 2027 Plejgraundu svakodnevno se održavaju radionice, izložbe i porodični programi koji spajaju umetnost, muziku i nauku, iste one teme koje stoje u samom srcu koncepta Igra(j) za čovečanstvo. Zato, ako već niste, posetite nas što pre!

Upravo u tom prostoru, u avgustu, potpisan je SEE ugovor između Republike Srbije i Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), jedan od ključnih dokumenata na putu ka 2027. godini. Time su postavljena jasna pravila i procedure koje će omogućiti lakši dolazak i učešće međunarodnih delegacija, kao i podršku svakoj zemlji učesnici u njenom predstavljanju. Taj trenutak nije bio samo diplomatski čin, bio je pečat zrelosti, dokaz da Srbija deluje kao siguran, organizovan i pouzdan domaćin događaja svetskog formata. Takođe, ove godine dostigli smo broj od 130 zvaničnih država učesnica, čime smo uveliko premašili broj potvrđenih učesnica prethodne Specijalizovane izložbe u Astani, koja je imala 117 država učesnica.

Tokom 2025. godine započeli smo proces potpisivanja ugovora o učešću sa državama učesnicama, a Slovačka, Ruska Federacija i Islamska Republika Iran bile su prve zemlje koje su taj korak i zvanično učinile. Potpisivanjem ovih ugovora otvoren je put ka daljim operativnim fazama njihovog nastupa na Ekspu 2027, kroz blisku saradnju sa organizacionim timom i institucijama domaćina. Svi naredni koraci sprovode se u skladu sa pravilima i procedurama Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), kao i sa utvrđenom praksom koja proističe iz Pariske konvencije o međunarodnim izložbama iz 1928. godine.

Dok su se u salama potpisivali važni dokumenti, na terenu se stvarala drugačija priča – ona od čelika, betona i znoja. Na lokaciji budućeg Ekspa u Surčinu svakodnevno radi više od 4.000 ljudi. Dan i noć, uz najsavremeniju mehanizaciju, podižu se paviljoni, saobraćajnice i infrastruktura koja će uskoro dočekati više od četiri miliona posetilaca. To nije više samo gradilište, to je mesto gde nastaje novi deo Beograda, grad koji će ostati kao trajno nasleđe generacijama koje tek dolaze.

Tokom 2026. godine pažnja će biti usmerena na ono što će postati srce svakog Ekspa, volontere. Hiljade mladih iz Srbije i regiona dobiće priliku da postanu domaćini svetu, da uče, stiču iskustvo i budu deo nečeg što će obeležiti generacije. Biće to jedinstvena prilika za umrežavanje sa vršnjacima i stručnjacima iz celog sveta, kao i za sticanje veština i kvalifikacija koje će im značiti u budućoj karijeri, prilikom dobijanja stipendije ili zaposlenja. Uz sve to, mnoga međunarodna prijateljstva koja će se tom prilikom steći postaće dragocena dodatna vrednost i uspomena za ceo život.

Sa ulaskom u 2026. godinu, počinje i najuzbudljivije poglavlje: zvanično predstavljanje programa Ekspa. Najavljeno je više od 8.000 događaja, od kulturnih i naučnih do sportskih i porodičnih. Beograd će te godine ugostiti i brojne svetske skupove, poput Džajteksa (GITEX-a) i drugih međunarodnih foruma, koji će potvrditi njegov status novog centra inovacija, tehnologije i ideja.

Pred Srbijom su veliki izazovi, ali i još veće prilike jer Ekspo 2027 nije samo najveći događaj u svetu te godine, već je priča o zemlji koja je verovala u sebe i uspela da postane domaćin. I zato, dok ulazimo u poslednje poglavlje priprema, svi putevi vode ka jednom datumu i jednoj ideji: 15. maj 2027. godine. Srbija spremna. Svet dolazi.