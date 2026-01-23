Slušaj vest

Za nekoliko decenija, kada se bude govorilo o tehnološkim iskoracima koji su obeležili početak 21. veka, leteći taksi pominjaće se rame uz rame sa telefonom Aleksandra Grejema Bela, prvim javnim televizijskim prenosima predstavljenim na međunarodnim izložbama ili debijem mobilnog telefona pred globalnom publikom. Kao što se danas sećamo tih trenutaka koji su trajno promenili način na koji komuniciramo, putujemo i živimo, Ekspo 2027 Beograd ostaće upamćen kao mesto na kojem je budućnost urbane mobilnosti prvi put postala opipljivo iskustvo za milione ljudi.

Upravo takav značaj ima projekat letećeg taksija, koji će predstavljati jedan od najvećih i najvidljivijih noviteta specijalizovane izložbe Ekspo 2027. Tim povodom, direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da će Srbija ovim projektom biti prva zemlja u regionu, a verovatno i prva u Evropi koje će prikazati ovaj vid savremenog vazdušnog prevoza, čime se dodatno potvrđuje njen međunarodni kredibilitet i jasna tehnološka ambicija.

„Ovakvi projekti pozicioniraju Srbiju kao pouzdanog i ozbiljnog partnera na globalnoj sceni. Ekspo 2027 nije samo izložba, već platforma na kojoj pokazujemo da umemo da razumemo, primenimo i razvijamo inovacije koje suštinski menjaju svakodnevni život“, poručio je Jerinić, dodajući da će posetioci tokom 93 dana trajanja izložbe imati priliku da se sa ovom tehnologijom susretne iz prve ruke.

Okvir za realizaciju projekta uspostavljen je potpisivanjem Sporazuma o partnerstvu između Vlade Republike Srbije i američke kompanije Arčer avijacija, tokom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Partnerstvo obuhvata razvoj usluge urbanih vazdušnih taksija, sa fokusom na primenu savremenih tehnologija i integraciju inovativnih rešenja u postojeći transportni sistem.

Ekspo 2027, tokom svog trajanja, predstaviće svetu više od 20 paviljona i tematskih zona, koji će ponuditi iskustva u kojima posetioci nisu samo posmatrači, već aktivni učesnici: od digitalnih simulacija gradova budućnosti, preko inovacija u zdravstvu i obrazovanju, do savremenih rešenja u oblasti transporta.