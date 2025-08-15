Menjaju se pravila na granici za ulazak u EU

Od 12. oktobra 2025. godine, Evropska unija uvodi Entry/Exit System (EES) – digitalni sistem evidentiranja ulazaka i izlazaka iz Šengenske zone, koji će zameniti klasično pečatiranje pasoša.

Ova promena važi za sve državljane zemalja van EU, među kojima su Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija. Novi sistem ulaska predviđa da će putnici, umesto dobijanja pečata u pasošu, prolaziti kroz biometrijsku proveru.

Ona obuhvata fotografisanje lica, uzimanje otisaka prstiju i elektronsku registraciju ličnih podataka i informacija o putovanju.

Kako radi EES?

EES beleži sledeće informacije:

– otiske prstiju;

– fotografiju lica i,

– lične i putne podatke.

Svi podaci unosiće se prilikom svakog ulaska i izlaska iz Šengena. Cilj sistema je modernizacija granične kontrole, brže provere putnika, smanjenje zloupotreba dokumenata i kontrola prekoračenja boravka.

Hrvatska među prvima primenjuje novi sistem

Hrvatska je prva država članica EU koja je u potpunosti spremna za novi sistem ulaska, EES. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, od 12. oktobra sistem će funkcionisati na svim međunarodnim prelazima sa trećim zemljama, uključujući granice sa Srbijom i BiH.

Putnici iz regiona koji u EU ulaze preko Hrvatske moraće da prođu novu proceduru registracije. Hrvatski MUP upozorava na mogućnost dužih čekanja, naročito tokom letnje turističke sezone, zbog vremena potrebnog za biometrijsku obradu.

Granični Prelaz, Srpski Pasoš Foto: Shutterstock

Preporuke za putnike

Kako bi izbegli probleme na granicama, savetuje se da putnici:

– provere da li im pasoš važi dovoljno dugo;

– budu spremni na fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju i,

– prate stanje na prelazima.

Razlika između EES-a i ETIAS-a

Pored EES-a, Evropska unija uvodi i ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) – sistem elektronske prijave za putnike iz zemalja van EU. Prijava se podnosi online, uz plaćanje takse od 7 evra, a odobrenje važi tri godine.

Za razliku od ETIAS-a, EES podrazumeva registraciju pri svakom ulasku u EU, bez plaćanja takse, ali uz obaveznu biometrijsku proveru koja uključuje fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju.

Tranzicija i potpuna primena

Novi sistem će se uvoditi postepeno tokom šest meseci od početka primene. Po završetku tranzicionog perioda, pečati u pasošima odlaze u prošlost, a svi podaci o putovanjima vodiće se isključivo digitalno.

Promena će najviše uticati na one koji često putuju u EU radi posla, studija ili porodičnih poseta, jer će procedure biti detaljnije, ali i bezbednije. EES donosi bržu, moderniju i sigurniju kontrolu granica, ali i nove obaveze za putnike iz Srbije i regiona. Pravovremena priprema smanjiće mogućnost zastoja i neprijatnih iznenađenja na putu.