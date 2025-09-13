Slušaj vest

U srcu Evrope nalazi se jedan od najneobičnijih entiteta na svetu – Malteški viteški red.

Ova "zemlja" nema teritoriju, a poseduje sopstveni pasoš, valutu i poštanske marke. Ipak, jedinstvenost leži u tome što samo tri osobe na svetu imaju pasoš ovog reda.

Malteški red, osnovan davne 1099. godine u Jerusalimu, zvanično je priznat kao viteški i verski red od strane pape 1113. Kroz istoriju je menjao sedišta, sa Rodosa, a potom i Malte, ali je zadržao suverenitet iako danas nema sopstvenu teritoriju.

Trenutno, Red funkcioniše iz dva poseda u Rimu, odakle izdaje svoje diplomatske pasoše, štampa valutu i poštanske marke, pa čak ima i registarske tablice. Ipak, samo tri osobe poseduju pasoš Malteškog reda: Veliki Majstor, njegov zamenik i kancelar. Svi ostali članovi koriste pasoše svojih matičnih zemalja.

Među onima koji poseduju diplomatski pasoš Malteškog reda su:

Veliki Majstor Džon T. Danlap

Veliki Komandant Emanuel Ruso

Veliki Kancelar Rikardo Paterno di Montekupo

Iako nema teritoriju, Malteški viteški red je suveren subjekt međunarodnog prava, priznat od strane 112 država, a diplomatske odnose održava sa 104 zemlje, uključujući Rusiju, Španiju i Ameriku. Zanimljivo je da Velika Britanija i Novi Zeland ne priznaju pasoše ovog reda.

Red funkcioniše kao humanitarna organizacija, a njegovi članovi i više od 100.000 volontera pružaju medicinsku pomoć, pomažu u katastrofama i rade na očuvanju hrišćanskih vrednosti. Finansira se isključivo od donacija, poklona i partnerstava.