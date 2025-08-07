Slušaj vest

da letovanje iz snova može da se pretvori u noćnu moru, i da ostanete na ulici umesto da se baškarite u apartmanu na moru , primer su dve porodice koje su rezervisale smeštaj preko Bukinga.

Iako su uredno rezervisali i platili luksuzan smeštaj preko sajta, kada su posle dugog puta došli ispred objekta, niko ih nije dočekao. Vlasnik ili neko ko se predstavio kao on, rekao im je da on nema ništa sa tim i da zovu Booking.

Gasi se Booking.com? Đenić: Pokušali smo da nađemo zajednički jezik - Reklamiraju se neregistrovani objekti Izvor: Kurir televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, kao i Nemanja Todorović, advokat.

Ministar turizma Husein Memić ranije je najavio borbu protiv neregistrovanog smeštaja, a otkrio je da je jedna od ideja bila gašenje čuvene platforme Booking.com. Pomoćnica ministra, Dunja Đenić rekla je za Kurir:

- Ministar je rekao da postoji mogućnost radi regulisanja načina poslovanja platforme Buking i svih drugih platformi koje posluju na teritoriji Srbije a bave se oglašavanjem smeštaja. Buking oglašava i ugostiteljske objekte koji nisu registrovani. Mi smo pokušali da nađemo zajednički jezik sa Bukingom, održali smo više sastanaka pokušavajući da nađemo rešenje. Buking nam znači i u promociji aših ugostiteljskih objekata, ali i u štićenju naše privrede i smanjivanje sive ekonomije.

Đenić dodaje da Buking jeste najznačajniji marketing ugostiteljskim objektima, a ugovorni odnos sa Bukingom je dobrovoljna stvar:

- To je odnos dvoje ugovornih strana koja ne primorava ni hotelijere, ni Buking da sarađuju. Problematika nije samo sa strane Bukinga, naši hoteli prihvataju cene sa kojima se oglašavaju - kaže Đenić.

Seničić kaže da ukoliko građani samostalno organizuju putovanje, moraju biti spremni da preuzmu deo odgovornosti za probleme na koje naiđu:

- Internet je otvorena mreža, ni Buking ne može da isprati sve. Ja mogu danas da slikam vašu kuću i postaivm je na Buking, prodam nešto što nemam pravo da prodam. Druga opcija je da se vlasnik predomislio i izdao apartman nekome drugom - kaže Seničić.

On dodaje da Buking pokušava da štiti svoje klijente, ali pored novca još veći problem je to što ostajete bez smeštaja u stranoj državi.

- Mnei se desilo više puta da preko te platforme uplatim smeštaj, odemo tamo i u hotelu nam kažu da imaju kvar i da ne mogu da nam obezbede smeštaj, ali su nam obezbedili smeštaj na drugom mestu. Međutim, to je bio suprotan kraj grada. Stavljaju vas u situaciju da ništa ne možete da birate - kaže Seničić.

Seničić navodi da putnik može biti zaštićen, a Todorović kaže da će Buking vratiti uplaćen novac, ali ne nadoknašuje štetu:

- Ako je smeštaj bio 2 hiljade evra, a smeštaj koji su morali da nađu kao zamenu ih je koštao 2 i po hiljade evra, oni su pretrpeli štetu od 500 evra. To im Buking neće vratiti, samo će refundirati ono što je uplaćeno - kaže Todorović.

Todorović kaže da je šteta rizik takvog putnog aranžmana, pa i dodaje da bi priča bila drugačija da se putnici obrate agenciji, a ne organizuju se sami.

