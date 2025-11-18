Slušaj vest

Kako bi sačuvali poslednje preostale službe i ponovo oživeli zajednicu koja gotovo nestaje, lokalne vlasti pokrenule su program sa izuzetno povoljnim uslovima za buduće stanovnike.

Porodice koje se odluče da se presele na Antikiteru dobijaju mesečnu podršku od 500 evra u periodu od tri godine, uz obezbeđenu kuću i zemljište, što njihov novi početak čini gotovo bez troškova. Cilj je da se privuku ljudi spremni za mirniji, sporiji ritam života, daleko od masovnog turizma.

Ostrvo tišine i netaknute prirode

Antikitera je izolovano ostrvo sa divljim plažama, strmim obalama i vrlo skromnom turističkom ponudom. Na ostrvu postoji samo jedan kafić koji po potrebi funkcioniše i kao prodavnica ili mali hostel. Upravo ta jednostavnost i udaljenost od užurbane svakodnevice privlače one koji žele autentičan život u maloj zajednici gde se svi međusobno poznaju.

Slični programi sve češći širom Evrope

Antikitera nije jedinstvena po ovakvoj ponudi. Italija već godinama nudi razne podsticaje, od kuća za jedan evro u Sambući na Siciliji, do subvencija za preseljenje u udaljena sela u Apuliji. U Španiji i Kataloniji pojedine opštine uvode finansijsku pomoć kako bi zadržale stanovništvo i sačuvale škole i osnovne usluge.