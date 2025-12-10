Slušaj vest

Grantovi su obezbeđeni u okviru projekta EWI - Ekonomska inkluzija i pravda za žene Zapadnog Balkana, koji implementira CARE Balkans sa partnerima, a uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije.

Podrška je, kako je navedeno, namenjena jačanju kapaciteta tih preduzeća i njihovom doprinosu zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i održivom razvoju lokalnih zajednica.

Pravo prijave imaju pravni subjekti sa sedištem u Srbiji koji deluju na području Nišavskog, Rasinskog, Pčinjskog, Pirotskog, Topličkog i Jablaničkog okruga.

- Podnosioci prijava moraju imati jasno definisanu društvenu misiju, ostvarivati društveni, ekonomski i ekološki uticaj, reinvestirati većinu dobiti u društvene ciljeve, upravljati na participativan način i dokazati aktivno poslovanje u prethodnih 12 meseci - navedeno je u saopštenju.

Grant podrška obuhvata nabavku opreme i usluga, specijalizovane obuke i mentorsku podršku iz oblasti socijalnog preduzetništva, te promociju i umrežavanje.

Prijave se dostavljaju elektronskim putem na office@eneca.org.rs, do 15. decembra 2025. godine, do ponoći.