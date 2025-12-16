NI KOPAONIK, NI ZLATIBOR: Srbi pohrlili na ovu planinu, smeštaj prava bagatela
Golija, iako još uvek manje komercijalizovana nego veći planinski centri, postaje omiljena destinacija srpskih turista zahvaljujući kombinaciji netaknute prirode i pristupačnih cena smeštaja. Sa skoro punim kapacitetima u najpoznatijim centrima i sve većim interesovanjem za zimovanje i boravak u prirodi, jasno je da ova planina beleži značajan turistički rast.
Smeštajni kapaciteti su u većini ključnih centara, poput Odvraćenice, gotovo popunjeni, a traži se mesto više dok se približavaju praznici i period zimskog odmora. Ovo potvrđuju i podaci iz Turističke organizacije Ivanjice, prema kojima u centru Odvraćenice ove godine većina objekata radi punim kapacitetom.
Cene smeštaja
S obzirom na povećanu potražnju, ponuda smeštaja na Goliji je raznovrsna, ali cene i dalje ostaju znatno pristupačnije u poređenju sa popularnijim zimskim centrima u Srbiji.
U privatnim seoskim domaćinstvima i apartmanima cene smeštaja počinju već od oko 3.000 do 4.200 dinara po noćenju za osnovne sobe i apartmane, zavisno od lokacije i kategorije objekta.
Polupansion u specijalizovanim objektima, odnosno noćenje sa doručkom i kasnim ručkom, obično se kreće oko 4.000 do 5.000 dinara po osobi dnevno.
Iznajmljivanje apartmana za četvoročlanu bez obroka tipično košta oko 6.000 dinara dnevno.
Golija, koja nosi status Parka prirode i deo je UNESCO Rezervata biosfere, privlači turiste svojom netaknutom prirodom, zdravom klime, čistim vazduhom i šansama za aktivan odmor daleko od gužvi velikih zimskih centara, a ove sezone nudi izuzetno niske cene zbog čega je prvi izbor domaćih turista.