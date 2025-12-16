Slušaj vest

Golija, iako još uvek manje komercijalizovana nego veći planinski centri, postaje omiljena destinacija srpskih turista zahvaljujući kombinaciji netaknute prirode i pristupačnih cena smeštaja. Sa skoro punim kapacitetima u najpoznatijim centrima i sve većim interesovanjem za zimovanje i boravak u prirodi, jasno je da ova planina beleži značajan turistički rast.

Smeštajni kapaciteti su u većini ključnih centara, poput Odvraćenice, gotovo popunjeni, a traži se mesto više dok se približavaju praznici i period zimskog odmora. Ovo potvrđuju i podaci iz Turističke organizacije Ivanjice, prema kojima u centru Odvraćenice ove godine većina objekata radi punim kapacitetom.

Cene smeštaja

S obzirom na povećanu potražnju, ponuda smeštaja na Goliji je raznovrsna, ali cene i dalje ostaju znatno pristupačnije u poređenju sa popularnijim zimskim centrima u Srbiji.

U privatnim seoskim domaćinstvima i apartmanima cene smeštaja počinju već od oko 3.000 do 4.200 dinara po noćenju za osnovne sobe i apartmane, zavisno od lokacije i kategorije objekta.

Polupansion u specijalizovanim objektima, odnosno noćenje sa doručkom i kasnim ručkom, obično se kreće oko 4.000 do 5.000 dinara po osobi dnevno.

Iznajmljivanje apartmana za četvoročlanu bez obroka tipično košta oko 6.000 dinara dnevno.