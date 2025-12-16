Slušaj vest

Kompanija EXPO 2027 sutra raspisuje jedan od najznačajnijih tendera u okviru priprema za Specijalizovanu izložbu EXPO 2027 – međunarodni tender za izbor kompanije koja će osmisliti i realizovati ceremonije otvaranja i zatvaranja izložbe.

Procenjena vrednost nabavke iznosi 2.335.000.000 dinara, odnosno oko 20 miliona evra, a rok za prijavu na tender biće 30 dana.

Direktor kompanije EXPO 2027 Danilo Jerinić izjavio je da je priprema tendera sprovedena na osnovu iskustava međunarodnih stručnjaka koji su učestvovali u organizaciji ceremonija velikih globalnih manifestacija, poput Olimpijskih igara, svetskih prvenstava u fudbalu i ranijih EXPO izložbi širom sveta.

- Na svetskoj izložbi u Dubaiju ceremonije otvaranja i zatvaranja koštale su oko 46 miliona evra. Organizacija događaja ovakvog obima zahteva specifično međunarodno iskustvo. Zato smo tendersku dokumentaciju pripremali uz podršku stranih eksperata, kako bismo obezbedili održive kriterijume, usklađenost sa međunarodnom praksom i potpunu transparentnost postupka - naveo je Jerinić.

Kompanija EXPO 2027 pozvala je sve kvalifikovane domaće i međunarodne kompanije da se prijave na tender i svojim kreativnim idejama oblikuju način na koji će Srbija biti predstavljena globalnoj publici na Specijalizovanoj izložbi EXPO 2027.

Detalji o tenderu, uključujući rokove, uslove učešća i prateću dokumentaciju, biće dostupni od sutra na Portalu javnih nabavki.